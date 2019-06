Od 29. června do 5. července bude i letos každý podvečer v Karlových Varech patřit talk show tohoto oblíbeného moderátora. Uskuteční se v centru festivalového dění v IQOS Lounge, nedaleko hotelu Thermal. Libor Bouček připravuje hodinovou besedu, která bude začínat vždy v 17 hodin. Představí na nich známé a zajímavé osobnosti.

Série talk show odstartuje v sobotu 29. června, kdy Libor Bouček přivítá výkonného ředitele karlovarského filmového festivalu Kryštofa Muchu, výtvarníka a rappera Vladimíra Brože, který je znám pod přezdívkou Vladimír 518. Třešničkou na dortu bude herečka Jitka Schneiderová.

Další dny se pak na křeslech v IQOS Lounge vystřídají třeba dokumentaristka Helena Třeštíková, fotografka Alžběta Jungrová, herec, režisér a scenárista Jakub Štáfek, grafik Tomáš Břínek, který je známý spíše pod pseudonymem TMBK, čerstvá držitelka Českého lva za vedlejší roli Eliška Křenková, dramatik a scenárista Petr Kolečko, autorky projektu Terapie sdílením Ester Geislerová a Josefína Bakošová a třeba také zpěvačka Martina Pártlová. Fanoušci Hry o trůny si jistě nenechají ujít Nočního krále, tedy herce Vladimíra Furdíka.

Rozhovor s Liborem Boučkem:

Své hosty přivítá moderátor Libor Bouček v neobvyklém prostoru IQOS Lounge, za nímž stojí partner festivalu společnost Philip Morris, která stejně jako ostatní podporuje motto „Festival bez kouře“.

Libor Bouček se moderace talk show zhostí již poněkolikáté. A jak sám říká, nikdy není jisté, u jakého tématu debata skončí. Co ale jisté je, že hosty jsou umělci a osobnosti, kteří patří mezi špičky ve svém oboru a mají co říct. Nenechte si proto ujít talk show v IQOS Lounge, které se uskuteční vždy od 17 do 18 hodin a seznamte se s názory výjimečných hostů.

Pane Boučku, přivítáte řadu zajímavých hostů a vím, že je to těžké a ošidné někoho jmenovat, přesto: Na koho se z návštěvníků vaší talk show těšíte nejvíce?

Těším se na všechny. Vážně. Karlovarský festival oslavuje film, což je komplexní audiovizuální dílo a tím pádem umožňuje setkání inspirativních lidí v mnoha profesích. V posledních letech bych řekl, že se ve Varech objevují i výjimečné věci z nefilmových oblastí. I v nich lze najít spoustu inspirativních osobností. Nemá smysl zdůrazňovat jednu. Myslím, že všichni hosté mají co říct.

Jak se připravujete na své hosty? Jen zběžně a zbytek necháte na intuici, okamžitému nápadu, situaci? Nebo se pečlivě připravujete a studujete svého hosta do detailu?

Snažím se připravit tak, aby ze vzájemné konverzace bylo evidentní, že vím, s kým mluvím. Myslím, že to je minimálně gentlemanská povinnost. Vytvořím si pár bezpečnostních zón, kterých se chci dotknout, ale následně poslouchám. To je v tomto druhu moderování to absolutně nejdůležitější.

Když se řekne Karlovy Vary, co vás napadne?

Paradoxně to nefestivalové období. Okouzlující jaro nebo podzim, lázeňský klid, golf a spousta přátel, které mi Vary daly.

Ve Varech nejste nováčkem, máte tu své oblíbené místo?

Mám. Pohled z hotelu Imperial směrem na město je neuvěřitelný, stejně jako pohled na Imperial zespodu. Mrzí mě, že se letos do hlavní soutěže nedostal žádný český snímek. Myslím, že to, bohužel, leccos vypovídá o české kinematografii.

Budete mít čas si zajít na nějakou produkci?

Doufám, že ano. Mrzí mě, že se letos do hlavní soutěže nedostal žádný český snímek. Myslím, že to, bohužel, leccos vypovídá o české kinematografii. Ale je to jen rok, to je fakt. Stále musíme být pyšní.

Na dohled je léto, jak se v tomto čase máte a co děláte?

Snažím se co nejvíc číst a chystat se na další sezonu. Po festivalu okamžitě odjíždím na venkov. A tam nebudu celý červenec dělat nic. Jen číst, sledovat a psát.

Před pár dny jste se vrátil z Las Vegas. Dovolená, nebo práce?

Dovolená. Zjistil jsem, že třeba s kamarádem Pepem Majeským, který režíruje velké show v Česku a na Slovensku, si na sebe v Praze nedokážeme najít ani minutu. A tak jsme si dali rande v Mirage ve Vegas. No a vidět show, které projdou nejbrutálnějším Vegas filtrem, je vždy neskutečně inspirující.