Před dvěma lety mu tleskalo publikum na červeném koberci na Berlinale, teď si nezapomenutelného Střihorukého Edwarda naživo užijí i hosté karlovarského festivalu. Syn servírky, který chtěl být rockovou hvězdou, a stal se uznávaným hercem, producentem a příležitostným hudebníkem má za sebou bohatou kariéru. Je lemovaná třemi oscarovými nominacemi, Zlatým glóbem, Cenou Screen Actors Guild pro nejlepšího herce a čtrnácti vítězstvími v People’s Choice Award udílené filmovými fanoušky.

Díky hercovu charismatu nelze na žádný z jeho výkonů zapomenout, ať jsou to snímky Co žere Gilberta Grapea, Arizona Dream, Mrtvý muž, Krycí jméno Donnie Brasco, Strach a hnus v Las Vegas nebo Piráti z Karibiku. Žije ve Francii, kde našel druhý domov a nehodlá to podle svých slov měnit. „Říká se o mně, že nemám rád Ameriku. Ale to není pravda. Jsem jen zklamaný a unavený násilím a hloupostí, které tam poslední léta panují. Nechci, aby v této atmosféře vyrůstaly moje děti. Mnohem lépe se cítím v Evropě. Vždycky jsem miloval Francii a toužil tam žít. Myslel jsem, že časem tahle fascinace a romantické kouzlo vyprchá. Ale nestalo se.“ Na festival přiváží dva filmy ze své produkce - dokument Hrnec zlaťáků: Pár drinků s Shanem MacGowanem a drama Minamata, kde ztvárnil hlavní roli.

Ve varu jsou i diváci. I když jich je letos kvůli pandemii méně než v obvyklých ročnících, v sálech to nepoznáte, jsou plné. Tradiční nástěnka u pokladen s „dražbou“ žádaných či nabízených lístků se mění každým dnem. „Rekonstrukce okupace rozhodně!!!“, Roadrunner! Má někdo?“, „Utéct??“ A také jedna výzva: „Na co byste šli znovu?“ Odpovědi: Sny o toulavých kočkách, Myši patří do nebe, Zátopek, Krabice vzpomínek… Jako obvykle bodují domácí filmy, což stvrzuje i divácká anketa. V čele se drží Zátopek, v patách má krutý snímek ze Srebrenice Quo vadis, Aida?, čerstvě se do žebříčku probojoval dokument o slavné zpěvačce Tině Turner Tina a první díl trilogie Podezření. I s ním je nyní v první desítce šest českých titulů. Milá zpráva.

Přehlídku čekají už jen dva dny, v sobotu večer budou známi vítězové. Hlavní soutěž skončila včera, jako poslední se představil domácí snímek Václava Kadrnky Zpráva o záchraně mrtvého, strohý manuál pro komunikaci s lidmi mezi životem a smrtí, a italská novinka Země potomků – postapokalyptická road movie malého chlapce za hranice domova. Horko je teď nejspíš i v hlavách porotců. Uvidíme, s čím zítra večer na zakončení přijdou.