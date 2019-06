Ostrov - Hvězda hardcorové scény, Američan Billybio, frontman světově známé kapely Biohazard, vystoupí zítra v Zámeckém parku v Ostrově.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Havelka

Koná se tam už 19. ročník festivalu Island. Jeho pořadatel Josef Balák na rozdíl od konkurence nesází na známé české kapely. „Snažím se získat vždy nějakou světovou hvězdu. A docela se mi to daří. Není to však vůbec jednoduché,“ říká. V roce 2014 se mu například podařilo přilákat do Ostrova americkou kapelu Dog Eat Dog. Byl tak jediný, kdo dokázal zdolat neoblomné manažery.