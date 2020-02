Největší část tvorby Michala Špory, který je členem Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců, tvoří užitková keramika. Věnuje se ale také zpracování porcelánu a malbě. V galerii Drahomíra však vystavuje pouze své obrazy a keramické hlavy.

„Výstava nechce nikoho poučovat, ani upozorňovat na nějaké společenské problémy. Není v ní ani koncept, kdy umělec sděluje cosi důležitého a ten apel je tak zásadní, že to může pochopit jenom hrstka vyvolených. Bývá to hloupé, to ale nikomu nevadí,“ říká Michal Špora.

Výstava není ani interaktivní, ani kreativní a autor doufá, že není ani kontroverzní. „Jsou to jenom obrazy krajin. Vše, co jsem namaloval, jsem viděl a na všech místech jsem byl. Je to můj pocit z krajiny, ve které jsem se toulal. Plátno a barva. Keramické hlavy jsouportréty bez podoby. Je to podobenství o nás, možná blbé, ale moje. Vše ostatní je na divákovi,“ dodává Michal Špora. Jeho výstava v Galerii Drahomíra potrvá do 29. února letošního roku.