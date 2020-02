Karlovarská Galerie umění připravila další ze zajímavých koncertů. Tentokrát pozvala Ivana Hlase, který přijede s Norbi Kovácsem (kytara) a Jaroslavem Olinem Nejezchlebou (violoncello) a představí známé písničky i novější autorskou tvorbu.

Ivan Hlas trio představí své krasosmutné texty | Foto: Deník / Roman Kořinek

„Ivan Hlas je vyučený knihkupec a začínal hospodským muzicírováním ve známé dejvické hospodě Houtyš. Od počátků 70. let působil nejen tam, ale také v kapelách Žízeň a Žlutý pes, které spoluzakládal s Ondřejem Hejmou. V 80. letech pak stál u zrodu hudební formace Navi Papaya a Nahlas. Vždy tíhl k přesvědčivému blues a folku, ale odskočil si i k reggae, Dylanovi či rokenrolu,“ říká Lenka Tóthová z Galerie umění a doplňuje, že krasosmutné texty Ivana Hlase o životě, partnerských vztazích, o nejvnitřnějších pocitech neztratily během let svou čistotu a působivost. A neztratil ji ani Ivan Hlas, byť má za sebou populární šakalí hit Na kolena, Aranku, co tančí hula hop, či Malagelo. Během čtyřicetileté hudební dráhy se stal Zpěvákem roku, natočil čtrnáct alb (např. Noční chodec -1988, Tanec při svíčkách – 1995, Den šťastného koně – 1997, Obrátíš mi naruby ráno – 2002, Láska jako oliva – 2008, Vítr ve vlasech – 2014, Krásnej dar – 2016), vytvořil hudební složku ceněného Hřebejkova muzikálu Šakalí léta (1992), autorsky skládal i pro spoustu dalších muzikantů. Od roku 2005 vystupuje nejčastěji v Ivan Hlas Triu právěs již zmiňovaným violoncellistou Jaroslavem Olinem Nejezchlebou (violoncello) a kytaristou Norbi Kovácsem. Karlovarský koncert začíná v úterý 18. února v půl osmé večer.