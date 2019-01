Karlovy Vary – Sice s úsměvem, ale velmi důrazně dementoval včera Jiří Bartoška, prezident Mezinárodního filmového festivalu zprávy že tento jubilejní padesátý ročník bude v Karlových Varech poslední. „Není to pravda," uvedl.

TVÁŘE FESTIVALU. Na současné podobě a kvalitě Mezinárodního filmového festivalu mají velkou zásluhu jeho dlouholetá umělecká ředitelka Eva Zaoralová a prezident MFF Jiří Bartoška. | Foto: Foto Deník Vladimír Meluzín

Sám ale přiznal, že tuto fámu slyšel na vlastní uši. „Prodavačka v karlovarském hypermarketu, kde jsem nakupoval se mě ptala na totéž. A dokonce přidala dotaz, zda nemáme strach z teroristického útoku, když ve městě bude tolik lidí," zažertoval. Na dotaz, kde se tyto fámy berou, uvedl, že je to jako s komáry nad rybníkem. Hlavním mozkem a centrem festivalu je každoročně hotel Thermal. A ačkoliv ministr financí Andrej Babiš prohlásil, že hotel kvůli festivalu přichází o dvanáct milionů, Jiří Bartoška to vidí jinak. „My platíme zálohou fakturu ve výši osmi milionů hotelu v červnu, což je podle vedení hotelu finančně velmi úspěšný měsíc, a další tři v červenci," komentoval s úsměvem ministrovy výroky.Plánovaný prodej bazénu ale zkritizoval. Podle něj jde o porcování hotelu a byl by moc rád, kdyby byl Thermal prohlášen za Národní technickou památku. Stejně tak by byl rád, kdyby byl v provozu venkovní bazén hotelu. „Byli jsme ale vyrozuměni, že to nelze z technických a hygienických důvodů, ale v těchto vedrech by to bylo fajn," uvedl Bartoška.

Dnes se v Karlových Varech v devět otevírá první festivalová pokladna, a to v hotelu Thermal. A zítra, v den zahájení filmové přehlídky, už bude fungovat všech třináct prodejních míst, kde si lidé mohou zakoupit buď vstupenky na filmy, nebo Festivalové Passy.

Kromě už ohlášených hereckých osobností, Richarda Gera, Harveye Keitela, Jamieho Dornana a dalších režisérských es i českých herců a hereček navštíví letošní festival také australský herec Ben Mendelsohn. Uvede zde svůj nejnovější, kritikou oceňovaný a na festivalu Sundance nadšeně přijatý film Hazardní hráči režisérského dua Anna Bodenová a Ryan Fleck, v němž vytvořil hlavní role společně s Ryanem Reynoldsem a Siennou Milerovou. Mendelsohn je považován za jednoho z nejlepších australských herců současnosti. Jedním z jeho posledních filmů je hollywoodské Proroctví, kde se objevuje po boku Nicholase Cage. Mezi největší role jeho kariéry lze zařadit důležité úlohy ve filmech Nový svět, Vertical Limit, Mullet či Spotswood. Mendelsohn je také uznávaným televizním hercem – objevil se v australských seriálech Love My Way, Halifax F.P., Police Rescue či The Secret Life of Us.

S Richardem Gerem se mohou festivaloví návštěvníci setkat třikrát. Už v pátek ve Velkém sále hotelu Thermal převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Diváci ho mohou přijít pozdravit na červený koberec přibližně v sedmnáct hodin. V sobotu uvede Richard Gere ve 23 hodin v Letním kině projekci legendární romantické komedie Pretty Woman. Od vzniku tohoto filmu letos uběhlo pětadvacet let. Richard Gere se návštěvníkům MFF představí ještě v neděli, kdy ve Velkém sále hotelu Thermal uvede společně s režisérem Andrewem Renzim snímek Franny. Také tomuto slavnostnímu představení bude předcházet příjezd na červený koberec.

Diváci, kteří si zakoupí lístky na představení, budou zároveň účastníky živého natáčení pořadu Plovárna Marka Ebena, který proběhne bezprostředně před začátkem projekce.

Filmová horečka

Na festivalu bude letos promítnuto celkem 221 filmů ve třinácti sálech. Jiří Bartoška i umělecký ředitel Karel Och a výkonný ředitel Kryštof Mucha ocenili nový promítací sál v Národním domě pro tři sta diváků, který nahradí nafukovací francouzské kino. „Přišlo to v pravou chvíli," poznamenal Jiří Bartoška, který si Národní dům už prohlédl a nešetřil pochvalou.

To zase velmi lichotilo primátorovi Petru Kulhánkovi. Slova chvály od prezidenta MFF totiž roky vedení města neslyšelo. Spíše vždy odráželo kritiku.

„Rozjezd festivalu je výborně připraven, koncerty v pátek večer před hotelem Thermal vtáhnou lidi do festivalového dění v plné míře. Karlovy Vary žijí festivalem čtyřiadvacet hodin denně a když se do dění MFF zapojí, budou o to spokojenější. A to je lepší, než aby byli nespokojeni," uvedl primátor.

Město Karlovy Vary i letos festivalu přispělo částkou ve výši osmi milionů korun. A pozadu nezůstal ani Karlovarský kraj. Ten letos přidal tři miliony a celkem tak festivalu přispěl sedmi miliony. Rozpočet MFF činí přibližně 145 milionů korun.

Zahájení festivalu se každoročně účastní i řada politiků. Prezident Miloš Zeman byl podle Jiřího Bartošky sice pozván, ale nepřijede. „On bude trávit dovolenou na svém nafukovacím členu na rybníku," vysvětlil Jiří Bartoška. Zda přijede na MFF Andrej Babiš, to zatím organizátoři potvrzeno nemají, ale premiér Bohuslav Sobotka už příjezd potvrdil.