Velmi nabitý je opět program letošního Karlovarského kulturního léta (KKL), kterým se druhým rokem snaží Karlovy Vary kvůli koronavirové pandemii oživit cestovní ruch ve městě. Také letos budou v rámci této velké kulturní akce fungovat dvě strategické stage, a to na náplavce před hotelem Thermal a na koupališti Rolava. Těmi, kteří se budou podílet na organizaci této velmi významné akce, jsou stejné subjekty, jako tomu bylo vloni. A opět nemusely vzejít ze žádného výběrového řízení. Zatímco vloni bylo důvodem, proč byly osloveny známí podnikatelé z kulturní branže, velmi krátký termín, letos na to vedení města společně s Infocentrem, které je hlavním pořadatelem, mělo mnohem více času. "Výběrové řízení se dělalo jen na technické zajištění. Na ty, kteří se budou podílet na kulturním programu, to až tak možné není," vysvětlovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) s tím, že konkrétní informace má Infocentrum, které má celé KKL na starosti.

Celkový rozpočet je 8,5 milionu korun. Infocentrum na KKL dostalo od města 4,5 milionu a předpokládá, že 1 až 1,5 milionu korun se mu vrátí z prodeje vstupenek. Konkrétní podobu této velké kutlurní akce budou ještě 22. června schvalovat zastupitelé.

"Výběrové řízení jsme nedělali, protože jde o dodávku služeb, která nepřesahuje částku 2 miliony korun, takže jsme to vyřešili poptávkou. Rozhodujícím byla nejen cena, ale i renomé a zkušenosti. Ano, vybrali jsme stejné subjekty jako vloni," uvedl ředitel Infocentra Josef Dlohoš. Vedle Agentury Vlny Ladislava Suchana (zastupitel za Karlovaráky) jde například i o agenturu Soundgate

Na dotaz, zda se do uzavřeného kruhu podnikatelů, které opakovaně město oslovuje, může dostat i někdo další, Dlohoš odpověděl: "S těmi, co jsme vybrali, se nám dobře spolupracuje. Samozřejmě, že nemám problém oslovit i někoho jiného. Ale potřebuji za ním vidět kus práce. Potřebuji vědět, že věci, na nichž se domluvíme, budou platit. Tato branže je velmi tenký led. Spíše než osobní vazby mají v tomto případě prioritu lokální preference." Například náměstek primátorky pro kulturu a majetek Josef Kopfstein (Karlovaráci) na dotaz, zda se opět na KKL bude podílet Agentura Vlny zastupitele Suchana, odvětil: "A proč do toho pletete osobní věci? Ty sem přece nepatří." Agentura Vlny bude mít na starosti zmiňovanou velkou stage na koupališti Rolava.

Před pár týdny vedení města na tiskové konferenci avizovalo, že součástí KKL bude Rockové léto, kde měly vystupovat regionální kapely. "Bohužel ho dělat nebudu. Infocentrum mi to zamítlo. Podobný program totiž pořádá Agentura Vlny na Rolavě. Já to chtěl dělat ve Smetanových sadech" poznamenal podnikatel Tomáš Procházka. Ředitel Dlohoš tuto informaci potvrdil. "Půlka regionálních kapel s rockovým žánrem bude hrát na Rolavě. Budou dělat předskokany těm větším. Přišlo nám tedy zbytečné, aby podobný program byl ještě před Alžbětinými lázněmi, a tak jsme Rockové léto zamítli," uvedl ředitel Infocentra.

Ladislav Suchan vysvětluje, že kapely z regionu, které budou koncertovat na Rolavě, jsou stejné jako vloni. "Vzal jsem přesně ty stejné skupiny jako vloni. Jedu podle modelu z loňska. Program jsem začal připravovat už v lednu. Rolavu už dělám tři roky. To, co se kolem mě děje, je velice tendenční a je to účelový politický boj. Já svou práci dělám čistě. Byl jsem řádně osloven. Pokud si někdo myslí, že to dělám špatně, tak ať mi to řekne do očí a dokáže mi, že se to dá dělat lépe a za menší peníze." Podle něho jde na jeho projekty jen osmina z celkové částky na KKL.

Agentura Vlny v loňském roce pořádala mimo koncertů na Rolavě také stand up na náplavce před Tharmalem. I tato forma kultury se letos při KKL objeví. Velkou letošní změnou je ale to, že se Infocentru podařilo domluvit přímo s pořadem Na stojáka. "Letos to bude přímo Infocentrum. Není to ani tak kvůli ceně, ale o zajištění doplňkových služeb, jako je například ubytování. Chceme, aby účinkující měli přece jen komfort a aby se vše odehrálo na přátelské úrovni," konstatoval ředitel Dlohoš.

Na stojáka bude na náplavce pravidelně každou středu. Koncerty před Thermalem budou každý pátek a sobotu, ty na Rolavě pak každou neděli. Kvůli pandemii je zatím počet vstupenek omezen na 1970. Oproti loňsku si je možné lístek koupit přímo na místě. "Samozřejmě platí, že návštěvník se musí prokázat buď dokladem o absolvovaném očkování či prodělaném covidu a nebo negativním testem. Lidé si ho budou moci nechat udělat i přímo v Thermalu," dodal ředitel Infocentra.

A na co se lidé mohou v rámci KKL, které začíná už příští týden 25. června a končí 18. září, těšit? Poprvé venku v Karlových Varech zahrají Wohnouti, na KKL se chystají ale i Tatabojs, Mig 21, Pokáč, skupina Jelen, Ondřej G. Brzobohatý s kapelou, Robert Křesťan s Druhou trávu, Bára Poláková, kapela Turbo, Queen The Story, Kozatay, Pestalozzi či Coda.