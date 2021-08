Cenu za nejlepší herečku získala Eléonore Loiselle z kanadského filmu Boje, cenu za režii má tvůrce německého snímku o krizi partnerského vztahu Ne Dietrich Brüggemann. Ten si došel pro glóbus ve slamáčku a vysekl poklonu britskému filmu Bod varu. „Takhle bych chtěl umět točit, to byla podívaná!“ zhodnotil film, který se na přehlídce těšil i divácké pozornosti.

Glóbus pro Hawka i Svěráka

Hvězdou večera se stal americký herec a režisér Ethan Hawke, který dostal cenu prezidenta MFF. „Viděl jsem tu kolem sebe spoustu lidí, kteří mají rádi film a chodí do kina. Bylo mi tu s vámi moc dobře. Miluju film, diváky a zdejší atmosféru! Díky za ni,“ řekl herec, kterému organizátoři tradičně připravili sestřih jeho filmů.

Pro stejnou cenu si došel i český režisér Jan Svěrák. „On si to zasloužil už dřív, ale byl ještě mladý. Teď už mladý není, tak jsme mu ji mohli dát,“ pravil s úsměvem Marek Eben. „Nevím, co jsem dal českému filmu, ale vím, co přinesl český film mně,“ komentoval dojatý Svěrák ocenění. „Za tu hromadu vášně a radosti vděčím svým kamarádům, k nimž počítám i tatínka."

Dorazil i Depp

Slavnostní večer ozdobili stejně jako při zahájení tanečnice s širokými bílými oky symbolizujícími letošní vizuál zvědavých očí. „Když jsme jako malí přinesli ze školy dvě koule, řezali nás, co to šlo. Ale dvě pětky letošního festivalu, ty znamenají něco úplně jiného. Je to výsledek velkého úsilí a návrat filmového festivalu divákům,“ připomněl Marek Eben nelehký covidový rok, který loni rozvrátil většinu kulturních akcí.

Největší festivalová hvězda Johnny Depp stihl v sobotu uvést i svůj druhý film, drama Minamata. U divadla ho vítal ječící dav fanoušků a výkřiky „Mám ho, jóó, mám ho!“ doprovázely herce ke vchodu. Uvnitř opět předváděl k potěše své i diváků herecké etudy, mrkal a mával, tlumočnici dlouze špital, jak je skvělá, až ji uvedl do rozpaků a podepisoval se divákům, včetně dívenek na balkoně, kterým fotografie házel zpět nahoru… Byl přítomen i večer na slavnostním udílení cen, na scénu ale nakonec nepřišel.

Covid nás nerozhodil

Výběr filmů letos do jisté míry ovlivnila covidová situace. „Zvažování, kam nabídnout premiéru svého filmu, je důležitá součást strategie každého producenta, neboť to pak určí další cestu daného díla. My to vždy respektujeme,“ říká umělecký šéf Karel Och. „Letos byla situace trochu odlišná - posunuly se termíny některých festivalů. Cannes proběhlo až v červenci, Benátky ale zůstaly, takže se zkrátil čas mezi nimi, na výběr z Cannes nebylo moc času. Ukázalo se také, že někteří producenti si schovávají premiéry až na podzim, protože je spojují se startem distribučním a doufají, že se v ten čas už vrátí do kin více diváků.“

Nejvíc Ocha v soutěži těší filmy ze zavedených světových produkcí – německé, francouzské či britské. „Pokud se některý z těchto snímků nedostane do Cannes, je pro nás v podstatě ztracený, protože producenti jej automaticky nabídnou Benátkám, které se konají až po nás,“ doplňuje. „Přesvědčit Brity, aby měli premiéru v Karlových Varech, je úkol poměrně náročný, nám se to ale daří už dva roky za sebou. Letošní Bod varu je dobrou ukázkou. Navíc producenti berou karlovarský festival i jako komerční platformu a pro nás komerční potenciál tento film měl. Také to ukázala divácká anketa, kde si Bod varu držel až do konce v první desítce.“

Och potvrdil také příznivý čas festivalu: „Posunutý termín se vyplatil. Přineslo nám to hosty, kteří by se v červnu ještě báli přijet. Bylo hezké, že jsme zprávu o Johnnym Deppovi dostali během Cannes, právě, když jsme tam s Kryštofem seděli u kávy.“