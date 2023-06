Nálož filmů, zážitků, příběhů a bezesných nocí v kinech. To čeká fanoušky návštěvníky Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Mezinárodní filmová přehlídka v Karlových Varech začíná v pátek 30. června a končí v sobotu 8. července. Do soutěží se přihlásilo téměř dva tisíce filmů.

Prezident MFF Jiří Bartoška s manžekou. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Tentokrát budou o nejcennější ocenění, Křišťálový glóbus za nejlepší film, usilovat i dva české snímky, ovšem premiéru jich bude mít na letošním MFF celkem sedm.

V hlavní soutěži se představí dobové detektivní drama Úsvit Matěje Chlupáčka spolu se stejnojmennou adaptací ceněné knihy Jáchyma Topola Citlivý člověk, celovečerní prvotinou Tomáše Kleina. V rozmanitém výběru hlavní soutěže se podle organizátorů MFF potkávají snímky uznávaných tvůrců, kteří nabrali předchozí zkušenosti na festivalech jako Cannes, Berlinale nebo Sundance, s mimořádně talentovanými debutanty. "Posoudit téměř dva tisíce přihlášených filmů byla práce náročná a vzrušující pro celý programový tým. Stejně jako každý rok i letos smekáme před neutuchající kreativitou tvůrců všech generací z nejrůznějších koutů světa a doufáme, že výběr jednatřiceti nových snímků napříč hlavním programem diváky nadchne." uvedl umělecký ředitel festivalu Karel Och.

Sekce Proxima

Soutěžní sekce Proxima, která debutovala na loňském ročníku MFF, nabízí i letos prostor filmařům čekajícím na objevení stejně jako renomovaným autorům hledajícím nové směry své tvorby. Sekce se skládá z tuctu děl, deseti světových a dvou mezinárodních premiér; devíti hraných filmů a tří dokumentů. Tvůrci z Evropy, Asie a Jižní Ameriky, mezi něž patří i Albert Hospodářský se svou prvotinou Brutální vedro, reprezentují rozmanitost režijních přístupů. Spojuje je však hravost, odvaha a svěžest, se kterými přistupují ke zvoleným tématům.

Zvláštní uvedení

V sekci Zvláštní uvedení, nesoutěžní části hlavní programu, karlovarský festival uvede osm premiér celovečerních děl domácích i zahraničních autorů. Výběr obsahuje i sci-fi Roberta Hloze Bod obnovy, snímek Davida Jařaba Hadí plyn a novinku Jana Vejnara a Tomáše Pavlíčka Přišla v noci. Ve slovensko-české koprodukci natočil Robert Kirchhoff dokument Všichni lidé budou bratři, vynalézavý portrét Alexandera Dubčeka.

Hlavní soutěž

Les chambres rouges / Red Rooms / Red rooms

Režie: Pascal Plante Kanada, 2023, 118 min, Světová premiéra Přišel den, na který Kelly-Anne čekala. Začíná soudní proces s Ludovicem Chevalierem, obviněným z brutálních vražd tří nezletilých dívek. Na rozdíl od většiny lidí nachází KellyAnne v muži fascinaci, stává se jím posedlou a nevynechá jediné soudní slyšení v naději, že jí věnuje aspoň jeden pohled. Hranice mezi realitou a fantazií se ale ztenčuje, až KellyAnne přestává být jen pasivní pozorovatelkou. Pascal Plante se opět zajímá o ženskou subjektivitu, tentokrát však přichází s artovým thrillerem o nebezpečné přitažlivosti zla. Hra s viděným a skrytým, explicitním i tušeným přitom ústí až ve fyzický divácký zážitek.

Las chicas están bien / The Girls Are Alright / Holky jsou v pohodě

Režie: Itsaso Arana Španělsko, 2023, 85 min, Světová premiéra Je léto a skupina mladých žen se na týden vydává do vesnického domu, aby zde nazkoušela divadelní hru. V klidu okolní přírody, která poskytuje útočiště před ostrým sluncem, si ženy procházejí text a oblékají se do nabíraných dobových šatů, stejně jako si v uvolněných rozhovorech sdílejí svá tajemství či zažívají malá dobrodružství. Okouzlující debut Itsasy Arany, která se herecky a scenáristicky podílela na Srpnové madoně (Hlavní soutěž MFF KV 2019), poskytuje příležitost se zastavit, nasát teplý vzduch a spočinout v otevřené náruči dívčího kolektivu. Co by to totiž bylo za léto bez holek, ohně, písniček i trochy magie?

Citlivý člověk / A Sensitive Person / Citlivý člověk

Režie: Tomáš Klein Česká republika, Slovenská republika, 2023, 120 min, Světová premiéra „Stárnutí není pro sraby,“ říká jedna z postav ceněného románu Jáchyma Topola, slovy recenzenta „komické a brutální reportáže z odvrácené strany života,“ který volně adaptoval do filmové podoby jeden z největších talentů mezi tuzemskými režiséry Tomáš Klein. Temně groteskní drama se odehrává na více cestách. Té hmatatelné, tu kruté, tu bláznivé, po níž se pokouší vrátit domů kočovný herec Táta Mour se svou ženou Mámou a dvěma syny, ale i pomyslné, ještě klikatější a prašnější, na níž se sváří často imponující duševní mladost (či nezralost, řekl by škarohlíd) s životními okolnostmi nutícími protagonistu ke zmoudření. Úzkostná i bujará kinematografická féerie o lásce, strachu z osamění a pohledech synů upřených na otce.

Dancing on the Edge of a Volcano / Dancing on the Edge of a Volcano / Tanec na okraji sopky

Režie: Cyril Aris Libanon, Německo, 2023, 85 min, Světová premiéra Šokující exploze v bejrútském přístavu 4. srpna 2020 zanechala v troskách nejen velkou část libanonské metropole, ale i zbytky důvěry obyvatel v důstojný život v zemi nesužované korupcí. Trauma paralyzuje i filmový štáb uprostřed práce, otázka po smysluplnosti pokračování ve vysněném projektu je čím dál vtíravější. A co na to osud s téměř fatálními překážkami? Film o (zrodu) filmu, sugestivní zpráva o stavu překrásné nemocné země, dramatická balada o dilematu z největších – zda i nadále projevovat hluboce zakořeněnou lásku k vlasti zahnáním myšlenek na exil, i když domov nabízí život téměř pod hranicí lidské důstojnosti. Zda má cenu jít i nadále cestou, která se dá popsat slovy libanonské básnířky Nadii Tueni: „Volím moře, navzdory vrakům.“

Fremont / Fremont / Fremont

Režie: Babak Jalali USA, 2023, 88 min, Mezinárodní premiéra Vstát po probdělé noci, pozdravit se se sousedy, dojít do práce a tam celý den vyrábět a balit koláčky štěstí. Tak vypadá život Dunii, afghánské imigrantky, nyní usazené v americkém Fremontu. Osamělost a nespavost, to jsou problémy, které se mladá žena snaží vyřešit, nejdříve sama, později pomocí svérázného terapeuta. Není jasné, zda je těžší vyrovnat se s traumatickou minulostí, nebo nejistou současností. Může být řešením vzkaz, který Dunia schová do jednoho z tisíců koláčků štěstí? Jemně posmutnělá komedie o hledání sebe sama a o tom, zda je uprchlictví stav aktuální geografické polohy, či mysli. A také o naději, která se může objevit, když ji nejméně čekáme.

Hypnosen / The Hypnosis / Hypnóza

Režie: Ernst De Geer Švédsko, Norsko, Francie, 2023, 98 min, Světová premiéra André a Vera jsou partneři nejen v životě, ale také v práci. Snaží se prorazit s mobilní aplikací věnující se ženskému reprodukčnímu zdraví. V předvečer víkendového programu pro nadějné start-upy, kde se chtějí ucházet o investiční podporu, se Vera za účelem odvyknutí kouření účastní hypnoterapie. Jejím vedlejším efektem však je, že začne ztrácet společenské zábrany. Debut Ernsta De Geera je svěží moderní satirou, která těží ze situačního humoru i pronikavě přesných dialogů. Ironie dění je přitom patrná. Individualistická společnost nás sice navádí k tomu, abychom byli sami sebou, má nicméně nesmlouvavé nároky na to, jak se máme chovat.

Il vento soffia dove vuole / Where The Wind Blows / Vítr vane, kam chce

Režie: Marco Righi Itálie, 2023, 108 min, Světová premiéra „… jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje,“ říká Kristus Nikodémovi (Evangelium podle Jana, 3:8). Neokázale pronikavý film Marca Righiho nabízí provokativní a mimořádně poutavou interpretaci jedné z klíčových novozákonních pasáží. Ve vesničce kdesi v Apeninách rozděluje málomluvný Antimo čas mezi místní kostel, monotónní práci na statku a cudná dostaveníčka s dívkou. Zásadní setkání s živelným samotářem Lazzarem probudí ve zbožném mladíkovi touhu proniknout k samotné podstatě víry, která je na hony daleko pravidelným nedělním kázáním zástupce církve, mocné instituce, pro niž jsou svobodomyslnost a oddanost Bohu neslučitelné pojmy.

Mokalake Tsmindani / Citizen Saint / Svatý občan

Režie: Tinatin Kajrishvili Gruzie, Francie, Bulharsko, 2023, 100 min, Světová premiéra Uprostřed hornického města se tyčí kříž se svatým, který je místními horníky považován za opatrovníka, držícího nad jejich životy ochrannou ruku. Jednoho dne je však kříž převezen na opravu a svatý náhle zmizí. Když se poté v okolí objeví záhadný cizinec, místní si dají dvě a dvě dohromady… Tinatin Kajrišvili si ve svém třetím filmu, satirickém podobenství o světci, který sestoupil mezi lidi, klade otázku, v co vlastně lidé chtějí věřit. Mají svatí větší váhu jako neživý symbol, nebo mají právo být lidmi z masa a kostí? Pečlivě komponované, černobílé obrazy zkušeného kameramana Kruma Rodrigueze podtrhují tíhu života v hornickém městě i absurditu nově vzniklé situace.

Toorhaye khali / Empty Nets / Prázdné sítě

Režie: Behrooz Karamizade Německo, Írán, 2023, 101 min, Mezinárodní premiéra Amir a Narges, dva milenci, o kterých by se dalo říci, že se narodili pod nešťastnou hvězdou. On pochází z chudých poměrů a po tom, co je propuštěn z místa číšníka, je nucen najít si práci v rybářské komunitě. Narges žije ve vyšší společenské vrstvě v takzvané „dobré rodině“. Zatím svůj vztah skrývají. K tomu, aby mohli uzavřít sňatek, musí mít Amir dost peněz na věno. Aby problémů nebylo málo, Amir zjišťuje, že součástí rybolovu jsou i nekalé obchodní praktiky… Celovečerní debut Behrooze Karamizadeho je realistickým dramatem ze současného Íránu, který bez příkras líčí boj za právo na lásku, které by nemělo být podmíněno penězi.

Urotcite na Blaga / Blaga's Lessons / Blažiny lekce

Režie: Stephan Komandarev Bulharsko, Německo, 2023, 114 min, Světová premiéra www.kviff.com Sedmdesátiletá Blaga, bývalá učitelka a žena pevných morálních zásad, nedávno ovdověla. Když ji podvodníci během telefonického hovoru připraví o úspory, našetřené na manželův hrob, její morální kompas se v důsledku tísnivých okolností začne postupně vychylovat… Stephan Komandarev ve svých posledních dílech systematicky kritizuje neblahou sociální situaci v postkomunistickém Bulharsku. V sugestivním dramatu s bravurním hereckým výkonem Eli Skorčevy v roli Blagy se tentokrát zaměřil na generaci seniorů. Zranitelnou skupinu, jíž politici tak často v projevech slibují právo na důstojné stáří, jakkoli realita nemůže být od slibů vzdálenější.

Úsvit / We Have Never Been Modern / Úsvit

Režie: Matěj Chlupáček Česká republika, Slovenská republika, 2023, 117 min, Světová premiéra Sympaticky moderní je na svou dobu – píše se rok 1937 – přístup mladého ředitele továrny uprostřed rostoucího města baťovského střihu v malebném podhůří majestátních Tater. Ale nenechte se mýlit, protagonistkou je jeho žena Helena (Eliška Křenková). Odhodlaný pohled aspirující lékařky, která se chystá brzy porodit, do vysněné rodinné budoucnosti však náhle zastíní nález mrtvého těla novorozence na dvoře pulzující fabriky. Helenina vrozená empatie, zesílená jiným stavem, se nespokojí s nápadně rychlým vyřešením záhady. Poutavé detektivní drama s progresívním a hluboce lidským pohledem na téma kontroverzní nejen těsně před netušenou válkou, ale i o desítky let později.