Zní to až neuvěřitelně, ale Dům dětí a mládeže v Karlových Varech (DDM) v současnosti nabízí kolem 130 zájmových kroužků. Aktivity má i v Toužimi či Bochově. A právě proto, že je nabídka natolik velmi pestrá, je pochopitelné, že se v tak malém městě, jako Karlovy Vary jsou, nedaří všechny obory otevřít. „Ne o všechny je totiž dostatečný zájem,“ vysvětluje ředitelka DDM Dana Kohlíková.

Nabídka domu dětí a mládeže je velice bohatá. | Foto: DDMKV

Karlovarský Dům dětí a mládeže nyní působí v krajském městě ve dvou objektech, a to v sídle organizace na Čankovské, a dále v Centru zvířat zvířat ve Staré Roli v Rolavské ulici, které se zaměřuje na chovatelství, jež patří k těm nejoblíbenějším kroužkům. „Po několika změnách v pedagogickém sboru stabilně největší tradici mají modelářské kroužky, motokáry, kytarový kroužek, dětský folklorní soubor a chovatelství,“ říká ředitelka DDM s tím, že dlouhou dobu se na výsluní oblíbenosti vyhřívá i keramický kroužek, o který je každoročně tak velký zájem, že zařízení není schopno uspokojit poptávku.

Dům dětí a mládeže nepůsobí jen ve dvou svých objektech, ale vzhledem k náplni některých kroužků si také pronajímá tělocvičny a spolupracuje s několika základními školami v Karlových Varech a okolí. Kroužky tak otevírá i v Toužimi, nebo Bochově, Dalovicích.

V kurzu je na umělecké škole kytara, populární jsou i bicí

Oproti loňsku zvyšoval DDM ceny jen za ty kroužku, kde došlo přímo k navýšení nákladů. „A to třeba kvůli tomu, že se prodražil pronájem tělocvičny nebo se zdražil materiál. Jedná se přibližně o pětadvacet5 kroužků. U ostatních zůstaly ceny stejné jako v loňském školním roce,“ upřesňuje Kohlíková. Cenová škála je za kroužky karlovarského DDM široká. Některé obory stojí jen 240 korun, jde například o florbal na Základní škole Májová nebo v Bochově, za ty dražší vydají rodiče ročně 2500 korun, což je případ JU-JITSU, kde je drahá tělocvična. Také za keramický obor sáhnou rodiče hlouběji do peněženky, stojí také 2500 pro děti, pro dospělé dokonce 6000 korun. Vůbec nejdražší je Laser Game, který ročně vyjde na 5920.

Největší zájem mají děti o sportovní, dále o keramické kroužky a o hudební. „Neřekla bych, že je nějaký konkrétní kroužek, kde je prudký nárůst zájemců. Spíše se snažíme každý rok otevřít nový kroužek. Letos ve spolupráci s Městskou policií Karlovy Vary vznikl kroužek „Mladý strážník“ a ve spolupráci s Laser game KV jsme otevřeli dva nové kroužky tohoto zaměření. Všechny nové kroužky se podařilo otevřít,“ dodává ředitelka organizace.

Více o nabídce zájmových kroužků na Karlovarsku a cenách za kroužky čtěte ZDE

DDM se snaží dětem nabídnout nejen klasiku ověřenou lety, ale i to, co je právě cool, jak se říká. Děti si mohou vybrat kroužek na téma Pokemoni, o Lego, Anime, Dračí doupě a další deskové hry, nabízí ale i doučování z češtiny, jógu, Malého kuchaře, malého spisovatele, sebeobranu či střelbu.

Aktivity v kroužcích začínají standardně s nástupem nového školního roku, proto je vhodné začít co nejdříve v září. Mnohé rodiny ale nedokážou odhadnout brzy, co jejich ratolest bude bavit, obzvláště pokud jde o prvňáčky. I později je ale ještě možnost dítě do DDM přihlásit. „Všichni zájemci mají možnost se dopřihlásit do konce října. Pak už je to na typu aktivity, zda v průběhu roku může dítě naskočit do rozběhlého kroužku,“ uzavírá ředitelka Kohlíková.