Karlovy Vary – Do tváří nejvýznamnějších osobností současného Ruska mohou pohlédnout návštěvníci výstavy obrazů současného českého fotografa Jadrana Šetlíka v galerii karlovarského lázeňského hotelu Imperial.

Jadran Šetlík | Foto: DENÍK/Jiří Linhart

Slovo „obrazy“ je zde rozhodně namístě, neboť autor své portréty záměrně stylizuje jako malířská plátna mistrů baroka a celkový dojem umocňuje přenesením fotografické emulze na malířská plátna a adjustací v masivních rámech, takže návštěvník výstavy snadno podlehne dojmu, že nejde o fotografie, nýbrž o malbu.

Jadran Šetlík rozhodně nepatří k málo známým autorům. Určitě ne ve Varech, kde už v minulosti víckrát vystavoval, provozoval ateliér v Puppu a kde si dodnes platí soukromý byt. Letos sedmapadesátiletý rodák z Terstu prožil dobu dospívání v Itálii, kde také jako adolescent začal fotografovat. Po absolutoriu oboru fotografie na Grafické škole v Praze jako profesionální fotograf prošel mnoha žánry a od reportáže přes reklamní a módní fotografii se dostal až k portrétu, který je pro něho „hledáním krásy v nitru člověka“.

Cyklus Tváře Ruska, který dnes čítá na sto padesát obrazů, vzniká už řadu let, v Čechách byl poprvé vystaven před pěti lety v Nostickém paláci v Praze. Rozhodně vněmnenajdete žádné rychlokvašené „celebrity“. Šetlík do něho nezařazuje ovšem nefotí sti nejsou ovšem žádné rychlokvašené „celebrity“, popové hvězdičky či modelky, ale skutečné osobnosti zejména z oblasti vědy a kultury. V Imperialu tak může návštěvník pohlédnout do tváří ředitele Ermitáže Piotrovského, režiséra Andreje Končalovského, herce Olega Tabakova a dalších velikánů současného Ruska.

Výstava je otevřena denně až do 31. května.