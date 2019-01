Karlovy Vary — Galerie SUPERMARKET wc nabízí veřejnosti třetí výstavu grafického designu.

Galerie Supermarket. Od svého otevření nabízí galerie u Dolního nádraží v Karlových Varech nejrůznější program pro řadu lidí. | Foto: DENÍK/Jan Havelka

Tentokrát prezentuje mladého tvůrce, absolventa Střední průmyslové školy keramické v Karlových Varech a v současné době studenta VŠUP v Praze. Martin Vácha (graves09) představuje design plakátů, webových stránek, korporátní design (jednotný vizuální styl). Zajímavostí jsou i ukázky reklamní a street-artové tvorby. Projekt rozšiřuje kulturní nabídku v souvislosti s přehlídkou studentských filmů Fresh film, mimo jiné proto, že graves09 je také student.

„Představuji kousky, které vznikly na volné noze, na střední škole, v agentuře, na vysoké škole a ve studiu,“ uvedl autor této originální expozice Martin Vácha.

„Tento projekt je dalším v řadě našich aktivit, kterými se snažíme prezentovat veřejnosti v našem regionu obor grafický design v jeho rozmanitosti a zároveň všednosti. Rádi bychom, aby široká veřejnost i podnikatelé a představitelé správních institucí chápali tuto profesi jako něco běžného, co je součástí naší každodenní práce a kultury.“ vysvětlil Jiří Hanek ze sdružení PROTEBE live.

Autor ve spolupráci s PROTEBE live tentokrát připravil v souvislosti se zahájením výstavy třídenní kulturní vyžití.

„První večer bude vernisáž, nazvaná graves09 má párty, ta se koná 28. srpna bude doprovázet hudební párty, na kterou jsou zváni fanoušci vizuálna a hudebna. Zahraje dj dMIT.RY,“ uvedla Ida Kleisnerová, mluvčí sdružení PROTEBE live.

Druhý večer, 29. srpna se jmenuje graves09 má příběh a autor se rozpovídá o osobních poznatcích a postřezích z prostředí, která jej formovala a do jisté míry ovlivnila. Tento příspěvek bude dozajista přínosný pro ty, kteří se v oboru grafický design chtějí pohybovat.

A závěrečný večer 30. srpna s názvem graves09 má lásky je koncipovaný jako představení osobností v oboru, které graves09 respektuje a jejichž práce jej něčím přitahují.

„Výstava potrvá do 5. října, otevřená je v pondělí až pátek od 14 do 19 hodin. V době tří dnů kulturního vyžití pak od 14hodin do rána soudného,“ dodala mluvčí.