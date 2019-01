KARLOVY VARY - Karlovarský symfonický orchestr připomene díla Čajkovského, Chačaturjana a Martinů.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv KSO

Na dnešním koncertu karlovarských symfoniků zazní skladby tří autorů: Petra Iljiče Čajkovského, Arama Chačaturjana a Bohuslava Martinů.

Čajkovskij byl vynikajícím hudebním dramatikem. Zkomponoval deset oper, z nichž dvě - Eugen Oněgin a Piková dáma jsou uznávanými skvosty světové operní tvorby. Obdobné je to i v symfonické tvorbě, kde jeho sedm symfonií patří k vrcholům symfonické tvorby.

„Čajkovskij navštívil Prahu v letech 1888 a 1892 a byl jí okouzlen. Pražané jej při českých premiérách V. symfonie, Oněgina a Pikové dámy přijali jako uměleckého velmože. Byl nadán mimořádným talentem, jímž dosahoval světových triumfů. Přesto zůstal vnitřně tragicky rozpornou osobností. Chvíle duševního klidu byly u něho vzácné. Pocit osamělosti přecházel až do stavu těžké melancholie,“ uvedl Alois Ježek, ředitel Karlovarského symfonického orchestru.

A tak fyzicky zdráv s mučivými myšlenkami komponoval VI. symfonii v krátkém čase. Sám se o ní vyjádřil: „Něco lepšího jsem nikdy nenapsal a více nenapíši. Vložil jsem do ní, bez přehánění, celou svou duši.“ Premiéru, která se konala v říjnu 1893 v Petrohradě, sám dirigoval. Několik dní nato požádal v hostinci o sklenku vody. Přestože byl upozorněn na choleru, která řádila ve městě, trval na svém. Napil se a onemocněl. Zákeřná nákaza cholerou předčasně ukončila jeho život devět dní po prvém uvedení Pathetické.

Zvláštní cestu k umění měl Aram Iljič Chačaturjan. V 17 letech ještě nevěděl, co je notové písmo. V roce 1921 studoval na moskevské univerzitě matematiku a fyziku. O dva roky později nastal zásadní obrat. Věnoval se hře na violoncello a klavír. Za vedení proslulého M. F. Gněsina získal základy hudební teorie a přešel na moskevskou konzervatoř. V roce 1930 byl zapsán na Desku cti jako absolvent s vyznamenáním. Získal uznání v rodné Arménii i v Rusku. Stal se národním umělcem.

V době studií napsal řadu děl pozoruhodných svou původností, která vyplývá z jeho nevyčerpatelné fantasie. Bujný temperament odráží velkou lásku k životu i opojení sluneční krásou arménské domoviny s rodným Tiflisem. Později vytvořil další díla, která získala světovou proslulost. Popularitě se těší hudba k Lermontovově Maškarádě, k Shakespearově Lady Macbeth, zejména balet Gajané s proslulým Šavlovým tancem aj. Uváděný Houslový koncert D dur věnoval Davidu Oistrachovi, který založil jeho interpretační slávu na celém světě.

Od roku 1947 patřil Chačaturjan k častým návštěvníkům našeho města. „Do Karlových Varů jezdil pravidelně uklidňovat svůj žlučník. Řídil orchestry v mnoha městech 36 států světa a také v Karlových Varech,“ dodal ředitel Ježek.

Bohuslav Martinů (1890-1959) je světově proslulým českým hudebním skladatelem 20. století. Jeho umělecký vývoj prošel od impresionismu, neoklasicismu, přes inspiraci jazzem, až k ryze vlastnímu kompozičnímu stylu. Pocházel z Poličky. Prožil dětství v chudém příbytku poličské věže s nádherným výhledem na Českomoravskou vysočinu. To byly kořeny, ze kterých spolu s tradicí českého muzikantství čerpal. V roce 1923 odejel do Paříže k Albertu Rousselovi, jehož hudba mu doslova učarovala. Od té doby zůstal ve styku s tvorbou Stravinského a s hudbou tzv. Pařížské šestky (zejména Honegger, Milhaud a Poulanc). Martinů se postupně vracel k hudbě domova. Sem patří zpívaný balet Špalíček a kantáta Kytice.

S okupací Francie se změnil i osud Bohuslava Martinů. Před fašismem se uchýlil do USA, kde pobýval až do roku 1953. Na atmosféru II. světové války reagoval Polní mší a orchestrálním Památníkem Lidicím. Vrchol jeho tvorby reprezentuje jeho VI. symfonie. V uváděných Freskách Piera della Francesca ztvárňuje dojmy z pobytu v Itálii. V roce 1953 se vrátil do Evropy, ale nikoliv domů. Zemřel 28. srpna 1959 ve švýcarském Liestalu. O dvacet let později byly jeho ostatky převezeny do rodné Poličky, kde je pohřben vedle své ženy Charlotty.

Dnešní koncert Karlovarského symfonického orchestru začne v Lázních III od 19. 30. Orchestr tentokrát povede dirigent Jiří Stárek, houslový koncert představí Vladislav Liněcký.