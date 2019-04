V galerii, která nese její jméno, spolu vystavují Jindra Husáriková s dcerou Šárkou. Zatímco Jindru Husárkovou skutečně není třeba Karlovarákům představovat, její dcera Šárka Mrázová Cagliero tady vystavuje vůbec poprvé.

Letos šestačtyřicetiletá rodačka z Ostrova po dětství prožitém v Karlových Varech a poté, co v Praze absolvovala gymnázium s humanitním zaměřením, odešla v roce 1985 do Itálie. Tam našla nový domov, životního partnera a v neposlední řadě i hlavní zdroj umělecké inspirace.

Své barvami hýřící obrazy, ve kterých se mísí skutečnost s metaforou a fantazie s magií, vystavuje už od roku 1995 hlavně v Itálii, „doma“ v Čechách se zatím představila pouze dvakrát a vždy v Praze, v letech 2006 a 2007 v Galerii Břehová.

Karlovarskou výstavu obrazů Jindry Husárikové a Šárky Mrázové Cagliero připravila Galerie Jindra Husáriková. Zahájena byla v sobotu 29. listopadu a na vernisáži přiblížil osudy a dílo obou malířek historik umění Mgr. Jaroslav Mráz.

Výstavu můžete vidět od pondělka do čtvrtka vždy od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin a v pátek od 10.00 do 15.00 hodin.