OSTROV - Charismatickému herci Bořivoji Navrátilovi připomínal Maharal jeho pubertální léta.

Bořivoj Navrátil | Foto: DENÍK/Petr Kozohorský

Dobrodružný snímek Maharal – tajemství talismanu odstartoval včera dopoledne 39. ročník dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. Jednu z hlavních rolí, hledače pokladů, tedy jakéhosi českého Indianu Jonese ve filmu ztvárnil herec Bořivoj Navrátil.



Čím vás oslovil scénář filmu?

Už samotná postava hledače pokladů Aarona Cohena je plná tajemství. Nikdo neví, odkud se vzal, o smrti své manželky má několik rozdílných verzí… A pak: Maharal mě tak trochu vrátil do pubertálních let. Je v něm totiž něco z dobrodružství Foglarových Rychlých šípů. Zároveň mě velice těší, že se snímek dočkal uznání i v zahraničí. Dostal cenu v Kanadě, Německu, nyní se chystá jeho prezentace v Chicagu. Držím mu palce.



Film je plný dobrodružství a nebezpečných scén. Bylo natáčení nebezpečné?

Nebezpečné snad přímo ne, ale pár složitějších scén jsme natáčeli. Například naše topení se. Voda v bazénu byla sice ohřátá na přijatelnou teplotu, ale jenom ráno. A točili jsme až do večera… Všechny útrapy jsme ale překonali díky humorné náladě v celém štábu. My dospělí jsme se nakonec tak trochu vrátili do dětských let. Pokud to z filmu zavane, budu rád.



V poslední době jste jako herec velice vytížený. Jak to zvládáte?

Zvládám to. Ale někdy si říkám, že taková vytíženost měla přijít tak před dvaceti lety. Dneska například musím bohužel festival opustit už kolem poledního, protože mám večer v Praze další představení. A mám trochu strach, že bych ho mohl kvůli případným potížím na silnici ohrozit, takže si raději nechávám větší časovou rezervu.



Ostrovský festival je určený výhradně dětem. Jaký je podle vašeho názoru dětský divák?

Divák je divák. Pravda je, že dětský je vstřícnější a nemilosrdný. Dá znát, když se mu na plátně něco nelíbí. Kdysi jsem se účastnil komponovaných výchovných koncertů. A to byly pravé bitvy s dětskými diváky. Školák, který nemusí sedět na hodině matematiky, má totiž jedinou ctižádost – obveselit okolo sedící spolužáky. Na druhou stranu je to pro herce nejlepší škola.



Už jste byl někdy hostem ostrovského festivalu?

Před několika lety jsem ho moderoval. Tehdy seděla v porotě má douholetá kamarádka Dáša Pušová. Těší mě, že existují podobné akce. Česko bylo kdysi velmocí v dětském filmu. Možná dojde k jeho vzkříšení.