Chodov – Chodovská galerie nabídne výběr z tvorby karlovarského výtvarníka Ladislava Švarce.

Ladislav Švarc | Foto: DENÍK/Jiří Linhart

Další v řadě výstav agilní chodovské Galerie u Vavřince přináší výběr z tvorby karlovarského výtvarníka Ladislava Švarce.

Výstava má název „Ohlédnutí“ a v případě Ladislava Švarce by věru bylo, za čím se ohlížet. Svůj bohatý umělecký život zasvětil porcelánu, se kterým přišel prvně do styku už v roce 1948, kdy nastoupil v březovské manufaktuře Pirkenhammer jako malíř porcelánu. Nedlouho nato už ale pracuje jako výtvarník návrhář v Lesově a zhruba od poloviny 60. let už patří k respektovaným umělcům i daleko za hranicemi našeho kraje. Stal se průkopníkem nových nekonformních myšlenek, tvarů, dekorů a odvážných kombinací barev i technik, a to jak ve své tvorbě designérské, tak ve tvorbě volné.

Přesvědčivým důkazem pro to je i desítka porcelánových objektů z různých období jeho tvorby na výstavě v Galerii u Vavřince.

Významným oborem činnosti Ladislava Švarce, ve kterém dokázal ve velkém uplatnit všechny své experimenty z ateliéru, jsou jeho realizace v architektuře. K nejvýznamnějším patří porcelánová mozaika na karlovarském hotelu Patrie, „Zeměkoule“ o průměru 180 cm před základní školou na Zlatém vrchu v Chebu a patrně nejznámější a jistě nejodvážnější jeho dílo, monumentální, více než deset metrů vysoká porcelánová „Velká špička“ před karlovarským magistrátem.

V současné době se Ladislav Švarc, který v únoru oslavil 76. narozeniny, technicky, časově i finančně náročné tvorbě porcelánu už nevěnuje, na nějaké ohlížení za uplynulým životem a tvorbou (v protikladu k názvu výstavy) mu ale čas nezbývá. V posledních letech se věnuje obrazům, které také dominují jeho chodovské výstavě. I ony jsou přitom důkazem neklidné hledačské duše svého tvůrce, při jejich tvorbě vyzkoušel neúnavný experimentátor Švarc hned tři techniky. Protože okem laika to není k rozpoznání, můžeme jen hádat, které z nich vznikly jako barevná koláž, které nástřikem barev přes rozličné šablony a které jsou digitálně zpracovanými tisky.

Výstava porcelánu a objektů Ladislava Švarce bude v Galerii u Vavřince v Chodově otevřena až do 20. května vždy od úterý do čtvrtka od 15 do 18 a v neděli od 13 do 17 hodin.