Doslova nabitá hudbou bude letošní festivalová sezóna v Karlovarském kraji. Těšit se můžeme na české i zahraniční špičky, ale také regionální formace.

Na Karlovarsku si pověst největšího festivalu pomalu, ale jistě buduje Povaleč, který se koná od 1. do 3. srpna v těsném sousedství zámku Valeč. Jedná se o multižánrový festival, během kterého si každý najde to své. Za pozornost určitě stojí další ročník Rock in Roll v Nové Roli, který nese podtitul Třicet let absolutní hudební svobody, a mimo jiné sem přijedou i legendární The Plastic People of the Universe. Koná se na pláži novorolského koupaliště Rolava 27. července. Do třetice nesmíme zapomenout na Létofest, který na karlovarském atletickém stadionu ukončí letní prázdniny. Ve dnech 30. a 31. srpna se tam na dvou pódiích představí kapely jako Divokej Bill, Pražský výběr, Mandrage, Monkey Business, Horkýže slíže a mnoho dalších.

Nabitá sezóna čeká na Sokolovsku loketský amfiteátr. Po koncertu skupiny Chinaski, 05 a Radeček a Marka Ztraceného se můžete těšit na Lucii Bílou a Arakain. Koncert se uskuteční 15. června. Následovat bude muzikál Mauglí Divadla Kalich, koncert legend při Rockové plovárně, přijedou i Tři sestry nebo Krásné nálezy Michala Prokopa, J.A.R., Jelen, Debie a mnoho dalších. Přesný program naleznete na www.vlny-musicag.cz.

Organizátoři pak v Lokti poukazují na očekávaný koncert The Offspring a Kenny Wayne Sheperd Bandu, který se uskuteční 20. srpna. Se zájmem diváků se určitě setká i návrat Rusalky do krásných kulis přírodního divadla, opereta Noc v Benátkách, příznivci divadla zhlédnou Strašidlo cantervillské a v rámci Shakespearovských slavností Hamleta.

V Lokti se letos nebude konat vždy vyprodaný Kryštof kemp. O koncert kapely ale fanoušci nepřijdou. Ta vystoupí v Sokolově při festivalu Za sluncem na Michal. V areálu přírodního koupaliště zahrají 23. srpna ještě například Mirai, Vojta Kotek se kapelou Th!s nebo Jaroslav Uhlíř.

Festivaly nabité bude opět po roce i Kraslicko. Těšit se můžete na Revival Fest, Festiválek na konci světa nebo na Rockové sady.

Na Chebsku se mohou lidé těšit například na Hrnčířský swing v Novém Drahově u Františkových Lázní. Tam se objeví špičkové jazzové, swingové, dixielandové skupiny, které vždy uchvátí všechny návštěvníky swingových večerů, kteří je navštěvují. Letos potrvá Hrnčířský swing od pátku 19. července do 2. srpna. Opakovat se bude každý pátek a pokaždé na něm vystoupí jiná kapela. Začátek je vždy od 19 hodin.