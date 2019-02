Karlovy Vary – Karlovy Vary jsou již více než padesát let svědkem pravidelných setkávání mladých koncertních a operních pěvců. Dokazuje to především Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka, na kterou každoročně v listopadu přijíždí kolem 100 soutěžících z celého světa, a Mistrovské pěvecké kurzy.

MAESTRO ANTONIO CARANGELO při výuce. | Foto: Archiv pořadatele

Pořadatelem obou projektů je Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s.

Pro listopadovou soutěž jsou v současné době připraveny do tisku čtyřjazyčné podmínky účasti v soutěži a propagační materiály, byly uzavřeny smlouvy o realizaci soutěže, ubytování účastníků i dohody se členy dvou odborných porot.

Druhá akce, jarní březnový vokální seminář, se uskuteční za několik dnů, od 11. do 17. března. Hlavním posláním Mistrovských pěveckých kurzů je pedagogicko-umělecká práce profesorů s účastníky semináře na zdokonalování pěvecké techniky a interpretace studovaných stylů, písní a árií, na jazykové preciznosti nastudování v originálním jazyku apod. Mistrovské kurzy jsou současně přípravou na podzimní Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka.

První seminář se uskutečnil v roce 1991. Prvními vyučujícími byli Jindřich Jindrák a dávný slovenský pěvec, profesor mnichovských uměleckých škol Andrej Kucharský, který si svým upřímným zájmem, nadšením pro zpěv a zkušenostmi získal zakrátko nejen srdce mnoha mladých pěvců, ale také úctu a trvalý zájem pořadatelů. Jako vyučující profesoři se během let vystřídali profesoři a profesorky Barbara Wendt z Mnichova, Peter Dvorský z Bratislavy, U. A. Vogt z Dortmundu, Eva Randová, Brigita Šulcová, Magdaléna Hajóssyová, Jiří Kotouč, Karel Petr, dirigent Josef Chaloupka nebo režisér Ladislav Štros.

Při letošním, 22. ročníku interpretační třídy povedou doc. Magdaléna Blahušiaková z Bratislavy, Maestro Antonio Carangelo z Itálie, Jürgen Hartfiel z Drážďan a zkušený operní dirigent František Drs spolu s Karlovarským symfonickým orchestrem.

Významnou součástí pěveckých kurzů v Karlových Varech je ojedinělá možnost praxe s orchestrem a dirigentem. V praktických setkáních má každý z účastníků možnost nastudovat si s orchestrem dvě árie, ze kterých umělecké vedení semináře vybere pro pěvce nejvhodnější do programu závěrečného koncertu, který se uskuteční v pátek 17. března v Lázních III. Zazní árie z oper W. A. Mozarta Cosi fan tutte, Figarova svatba a Don Giovanni, z Dvořákovy Rusalky, Donizettiho Dona Pasquala, Favoritky, z Pucciniho oper Bohéma a Tosca, Gounodových oper Romeo a Julie nebo Faust a Markétka, z Verdiho Rigoletta, Trubadúra a Maškarního plesu, Čajkovského Jolanty, Bizetovy Carmen a dalších.

Mnozí z účastníků seminářů jsou přes své mládí zkušenými pěvci. Někteří se naopak setkali s možností zpívat s orchestrem poprvé. Přejme pěvcům úspěch v nastoupené cestě za svou budoucí kariérou. (aj)