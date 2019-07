Kdo pravidelně navštěvuje rockové a metalové akce v Karlovarském kraji, určitě se setkal s kapelou Meat Mincer. Tato hardrocková parta nabízí vlastní muziku se svými texty a dle pozitivních ohlasů na jejich aktuální EP a klip se dá očekávat, že o nich bude slyšet stále více. Kapela nedávno hrála v klubu Morrison v Mariánských Lázních, kde vznikl i tento rozhovor s kytaristou a lídrem Standou Švarcem.

Jak jste se k muzice a hraní dostal?

Už od malička u nás doma vyhrávala muzika, kterou si pouštěl můj táta. S tím jsem samozřejmě viděl i záznamy z mnoha a mnoha koncertů. Už jako prckovi se mi líbilo, jak muzikanti poskakují po pódiu. A když jsem viděl kapelu Iron Maiden, bylo jasno, co chci dělat.

Takže se dá říct, že jste rockerem díky tátovi?

Hlavní vliv je jistě z jeho strany, minimálně co se žánrového zaměření týče. Nicméně nebýt mého bývalého spolužáka Michala Pejznocha, se kterým jsem se v pubertě dal zase dohromady, asi bych se k živému hraní ani nástroji nikdy nedostal.

Na hudební scéně se tedy pohybujete již delší dobu?

Už za sebou pár let mám (smích). Hrál jsem už v několika hudebních seskupeních a pořád mě to nepřestává bavit, i přes útrapy, které jsou s tím spojeny.

Jaké to jsou?

Muzikantská klasika. Zkoušky jako takové jsou v pohodě, každý přes týden něco dělá a nemusí to být zrovna muzika. Horší je to s volným časem o víkendech, to jsme doma opravdu vzácně. Když se do toho přidá cestování někam dál, můžou to být ty zmíněné útrapy. Ale děláme to rádi, protože muziku milujeme, a naše partnerky jsou velmi tolerantní.

Odehráli jste další klubový koncert. Jak se vám tyto klubové akce líbí? Máte oblíbený klub zde v kraji?

Kluby jsou pro nás nejlepší místa, protože jde o nejbližší kontakt s fanoušky. Oblíbené kluby úplně nemáme, ale dá se říct, že takovou domovskou scénou je pro nás Pizza Pub Karlovy Vary. Zde jsme ostatně křtili i naše aktuální EP a posléze videoklip.

Zmínil jste videoklip, můžete o něm říct něco bližšího?

Je super. (smích) Máme na něj zatím pozitivní ohlasy, což nás samozřejmě těší. Už jenom práce na něm byla velká zábava a jsme moc rádi, že roli v klipu přijal herec Viktor Braunreiter, kterého určitě lidé zde v kraji dobře poznají. Klip určitě stojí za zhlédnutí, protože tam můžete vidět Viktora i v nezvyklých rolích, například jako svářeče. Popasoval se s tím velmi dobře. (smích) Klip nám dělal mladý nadějný tvůrce Matěj Dolejší a věříme, že s ním uděláme i nějaký další klip. Klip je na písničku Otroci času z aktuálního EP.

Otroci času je velmi trefný název, který sedí na současnou uspěchanou dobu. Jak vy osobně čelíte stresu a co je vlastně poselstvím textu písničky?

Stres samozřejmě patří i k muzice. Kolikrát jsou starosti, aby člověk včas dojel na místo akce, což může být při dopravních komplikacích docela horor. Ale řekl bych, že nám právě na stres hodně pomáhá pozitivní atmosféra koncertů, kterou vytvářejí fanoušci. Rádi si s nimi také na akcích dáme pivo nebo něco ostřejšího. Jinak samozřejmě každý z nás v kapele má i svoje další záliby, které nám pomáhají stres zvládat, například máme v kapele několik motorkářů. Poselství textu je asi v tom, že by se člověk měl někdy i zastavit, pobavit se a nebýt jen právě tím otrokem času.

Už jsme zmínili aktuální EP. Překvapilo mě, že je zvuk EP na velice slušné úrovni, což nebývá pravidlem. Kde EP vznikalo? Dočkají se fanoušci i celého CD?

Celé CD chystáme s tím, že není úplně jasné, které skladby tam ještě budou. Do studia bychom chtěli jít v únoru 2020 a dá se očekávat, že celé CD bude k mání nejpozději na podzim téhož roku. Jinak díky za pochvalu zvuku, o který se postaral Martin Holly Hollandr, což je mezi muzikanty docela známé jméno. Určitě i celé CD plánujeme dělat s ním.

Co se týče nového CD, půjde žánrově jiným směrem než EP, nebo bude pokračovat ve vašem stylu? Má pro kapelu vašeho ražení smysl vydávat CD v době Spotify iTunes a dalších podobných sítí?

Stylu se určitě chceme držet, protože jsme na něm vyrostli. Určitě neplánujeme odklon od žánru, který je nám nejbližší. Řekl bych, že pro fanoušky tohoto žánru je stále lepší mít hmatatelnou věc v ruce CD nebo vinyl než pouhý soubor v počítači. Proto si chceme i u celého alba dát záležet na grafice, obalu a celkovém provedení.

Všiml jsem si na vašem webu, že jste se už potkali i se známějšími kapelami. Která byla pro vás nejzajímavější?

Za dobu působení kapely jsme si zahráli se spoustou známých kapel, jako Katapult, Titanic nebo Seven. Poslední koncert se známější bandou jsme odehráli nedávno v Teplicích s kapelou Doga. S těmi jsme si padli hodně do noty a je možné, že z toho vzejde i nějaká další spolupráce.

Zmínili jsme známé kapely tuzemské scény, ale má skupina Meat Mincer i nějakou zahraniční oblíbenou skupinu, se kterou by ráda vystoupila? Klidně to může být i kapela, která už nehraje, ale byl by to váš splněný sen.

To je hodně těžké, protože každý máme jinou oblíbenou kapelu. Proto ve výsledku v naší muzice vzniká sound, který je osobitý. Z těch vysněných kapel by se dali vypíchnout Ozzy Osbourne, Iron Maiden a z již nehrajících Led Zeppelin. Mě osobně v poslední době hodně uchvátila kapela Audrey Horne, kterou určitě můžu doporučit i čtenářům.

Máte hodně široký záběr akcí, na nichž vystupujete. Je nějaká, na níž byste určitě nehráli?

Takto rezolutně se to říct nedá, odehráli jsme i různé benefice, nebráníme se tedy naší muzikou i pomoci na akcích, které jsou zaměřené na pomoc lidem v nouzi a podobně. Nebráníme se klubových akcím, motorkářským srazům, festivalům a v podstatě ničemu, dokonce se nám rýsuje do budoucna i svatba, na které bychom mohli hrát. Obecně se ale snažíme co nejméně vystupovat na politických a reklamních akcích. To není úplně trh, kam bychom se chtěli začlenit. Jinak nám nevadí ani multižánrové akce.

Kde vás mohou zájemci v nejbližší době vidět naživo?

Blíží se Rockfest Vintířov 17. srpna a hned týden poté benefiční akce ostrovských hasičů v zámeckém parku.