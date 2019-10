Zajímavou výstavu nazvanou Co všechno odnes čas aneb než přišel listopad můžete v těchto dnech navštívit v Krajské knihovně v Karlových Varech Dvorech.

Krajská knihovna v Karlových Varech. | Foto: Deník/Archiv

Výstava mapuje krajské město od roku 1945 do roku 1990. Naznačuje, že 17. listopad 1989 se nezřítil jako blesk z čistého nebe. A že hektická a hlučná revoluce je vždy jen špičkou ledovce předchozího tichého vývoje. Výstava však nemá v úmyslu systematicky sledovat jednotlivé etapy let 1945 – 1990 v Karlových Varech a jejich širokém okolí. Ani nehodlá odsuzovat socialismus nebo jej naopak oslavovat. Má pouze jediný cíl, a to výmluvnými archiváliemi evokovat někdejší dobu v jejích pestrých konturách, dobrých i špatných, pochopitelných i nepochopitelných, lidských i nelidských. Chce starými dokumenty připomenout známá místa, domy, ulice i tváře a vyvolat zasuté vzpomínky a pocity. Výstava je přístupná každý den, kdy je v knihovně otevřeno, zdarma.V pondělí 7. října se od 17 hodin navíc uskuteční doprovodná přednáška Milana Augustina, věnovaná stejnojmenné výstavě, kterou knihovna pořádá k 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci se Státním okresním archivem Karlovy Vary.