Karlovy Vary - Multižánrový festival plný hudby, ale i dobrého jídla a pití je na spadnutí. Od funky po punky je tu už počtvrté.

THE ENTROPIES. Kapela s česko-perským složením do vás v sobotu napustí svůj progressivní rock. | Foto: Archiv kapely

„Každý rok zveme jiné kapely s tím, že chceme mít i nějaké to překvapení. Do toho střídáme žánry. Někdo je pro a někdo zase proti. Jsme zkrátka jiný festival. Děláme to jinak, po svém,“ uvedl organizátor Jiří Slach. Letos zahrají na letní scéně pod Chebským mostem Duo Lazslo, Jan Psohlavec, Plesnivý fazole, Václav Koubek, The Entropies a Shoe Cut. „Každý rok se snažíme zvyšovat kvalitu festivalu i kapel,“ svěřil se Slach.



Festival ale není jen sešlostí nadšenců nebo lidí, kteří si řekli, že nějak zaplní volný víkend. „Snažíme se oživit veřejný prostor. S festivalem jsme chtěli přinést i jinou kulturu. Ta by totiž neměla jen hladit a hýčkat, ale i burcovat,“ vysvětlil pořadatel. Kromě pestré hudební scény se mohou hudební fanoušci těšit i na jídlo. „Bude tu už tradiční fazolačka, čajovna, káva, ale i něco pro masožravce a vegany,“ řekl Slach. O veganské občerstvení se postará organizace Food Not Bombs Karlovy Vary. „Každý, kdo chce, ať přinese pytlík rýže, fazolí, čočky, těstovin nebo něčeho jiného, co se jim válí doma,“ sdělil Slach. Tímto počinem totiž podpoříte vegany pod Chebským mostem, jak vaří jídlo proti zbraním.

Od funky po punky není ale festival zajímavý jen svým obsahem, ale i kočovným osudem, který je docela spletitý. Jeho první ročník se konal na kultovním místě v Jožinových sadech v parku u Černé Plzně. Poté byl přesunut na Rolavu, kde strávil dvě sezony, aby nakonec skončil pod Chebákem. Organizátoři přesto stále doufají, že se jednoho dne vrátí na své původní místo u Černé Plzně.



Akci si užijete už tuto sobotu 10. června od 16 hodin až do půlnoci.