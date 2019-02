Karlovy Vary - Kdybych řekl, že jsem se občasna svých cestách nebál, byla by to lež

Cestovatel Leoš Šimánek při on-line rozhovoru v redakci Karlovarského deníku | Foto: Deník/ Petr Przeczek

On–line rozhovor s cestovatelem Leošem Šimánkem zprostředkoval včera Deník. Čtenáři mohli pokládat nejen otázky k nové velkoplošné panoramatické live–diashow, tentokrát s názvem Austrálie – Křížem krážem, se kterou cestovatel právě projíždí západní Čechy, ale ptát se i na další zajímavosti z jeho cest.

Pane Šimánku, kolik zemí jste už projezdil? Nebojíte se při tom?⋌ Petr

Musím se přiznat, že jsem nikdy nepočítal země, které jsem ve svém životě navštívil. Ale mohu odpovědět velice jednoduše, kromě Afriky jsem procestoval celý svět. Nejsem bojácný člověk, ale jednou jsem opravdu měl „stažíno“ - bylo to v jednom z velkých kolumbijských měst, kde jsem hledal tu nejlevnější možnost přenocování. Tím jsem se dostal do blízkosti slamu, kde najednou z ničeho nic se přede mnou objevili tři mladíci, obestoupili mě a měli v rukou vystřelovací nože. „Naval ruksak, Gringo!“ řekl jeden. Naštěstí jsem stál zády ke zdi a hoši přede mnou. Na mé cestě Jižní Amerikou jsem s sebou měl na levé straně ruksaku připevněnou mačetu - univerzální nástroj na sekání dřeva na oheň, otevírání kokosových ořechů atd. A mačeta mi zachránila vše, co jsem měl na cestu s sebou. Natrénovaným pohybem jsem mačetu vytáhl, přejel levým palcem po ostří a řekl: „Hoši, schovejte si ty své srandičky, můj nůž je desetkrát tak dlouhý než vaše a umím s ním velmi dobře zacházet!“ Ti pochopili a bleskově zmizeli. Při mých cestách jsem byl v celé řadě prekérních situací - dostal jsem se na plachetnici do oka hurikánu, jednou nás napadl grizzly medvěd nebo nás na nafukovacích člunech drtily ledové kry u ledovcového zlomu… Kdybych řekl, že jsem se nebál, byla by to lež.

Kolik zemí na světě už jste procestoval a kam byste se chtěl ještě podívat?⋌ Martin Strnad

Jak už jsem na předchozí otázku napsal, procestoval jsem prakticky celý svět, ale pořád jsou velice zajímavé destinace, které mě nesmírně lákají. Čím dál tím víc se zabývám myšlenkou vyrazit po ostrovech Indického oceánu. Miluji krásnou přírodu, kterou se zajisté tyto ostrovy (Maledivy, Seychely, Reunion, Mauritius atd.) mohou pyšnit.

Kde ze světa se vám nejvíce líbilo? Co říkáte na Bali? Děkuji za odpověď. ⋌Michaela

I na Bali jsem před mnoha lety byl! Půjčil jsem si tam tenkrát za levný peníz motocykl a ostrov důkladně procestoval. Byl to velký kontrast k mému roku, který jsem předtím strávil na plachetnicích po Pacifiku. Asijská kultura na Bali mě fascinovala.

Nebojíte se jezdit do zahraničí, když se všude střílí a počasí řádí? Třeba v Austrálii byly velké záplavy.

⋌A. Hoňková

Do Austrálie jsme se vydali úmyslně v jejich zimních měsících, kdy nehrozí na severu monzunové deště a na jihu žádná vedra a nebezpečí požáru. Co se týče zemětřesení, na tomto kontinentu se není čeho bát. V době, co jsme cestovali po Novém Zélandu, jsme pouze viděli na severním ostrově spoušť spojenou s erupcí vulkánu, ale tenkrát tam byl klid. Politicky nestabilním zemím se raději vyhýbám.

Kde na své cesty berete peníze a za kolik se dá v zahraničí slušně vyžít?

⋌Zvědavý

Jedna cesta financuje druhou. Z každé naší cesty vydám fotografickou knihu a vyrazím po republice na diashow-turné. Cestujeme sparťansky - spíme ve stanech. Hlavní výdaje jsou na letenky a případné půjčení vozidla, jak tomu bylo například při našem posledním pobytu v Austrálii, která se bez automobilu procestovat nedá.

Dobrý den, pane Šimánku, projel jste toho ve světě hodně a můžete srovnávat. Přesto, nelákalo by vás někdy vydat nějakou knihu také o České republice?⋌ Josef, K. Vary

Tak to mě tedy ještě opravdu nenapadlo. Ale nikdy neříkej nikdy… Když zrovna necestujeme v dalekých zemích, vyrážíme s manželkou a dětmi na kolech do našich hor - miluji Orlické hory a Šumavu. A samozřejmě při našem cestování po republice neopomeneme navštívit naše jeskyně, hrady a zámky.

Pane Šimánku, jak je to se zdravotnictvím v zahraničí? Musíte být na své cesty očkovaný? Měl jste někdy velké zdravotní problémy?

⋌Pavel Kilián

Je to situace od situace. Do některých zemí se neodvážím vyrazit bez očkování proti žloutence a profylaxe proti malárii. Při naší poslední cestě po Austrálii jsme však nic podobného nepotřebovali. A kromě mého vykloubeného ramene to byla naše první cesta bez maléru. Při fotografování ze skalního útesu u města Broom se pode mnou ulomila jeho podemletá hrana. Moc hluboko jsem nespadl, pouhých pět metrů, ale stačilo to… Fotoaparát jsem zachránil, ale rameno to odneslo. Toto je poprvé, co se o tomto úrazu veřejně zmiňuji. Do mé dia-show se obrázky světoznámé Cable Beach nedostaly, byly sice zajímavé, ale ne natolik.

Procestoval jste celou Austrálii, nebo jsou tam stále místa, která byste chtěl ještě navštívit?⋌A. Hoňková

Austrálii jsme opravdu procestovali křížem krážem a tak se také jmenuje má dia-show a fotografická kniha. Co se přírodních zajímavostí týče, nevynechali jsme prakticky nic, ale někdy jsme neměli možnost věnovat jim tolik času, co by si zasloužily. Takže při příští cestě k protinožcům si budeme vybírat „rozinky z vánočky“, protože v celé řadě lokalit je pořád co poznávat.

Jakým fotoaparátem na svých cestách fotíte a kolik si z jedné výpravy přivezete fotek? Máte nějakou internetovou galerii?

⋌Jiří Peterka, Mariánské Lázně

Zůstávám věrný své analogové Leice. Podle mého má Leica nejlepší objektivy na světě - používám tři (35 mm, 60 mm macro a teleobjektiv 180 mm). Na cestě do Austrálie jsem s sebou vezl 150 roliček diafilmů a ke konci jsem musel hodně šetřit. Celou řadu mých fotografií si můžete prohlédnout na mých webových stránkách www.leossimanek.cz, kde se také dozvíte termíny mého dia-show turné. Při promítání jich uvádím skoro 800 - většinou panoramatických. Až do Velikonoc cestuji s mými představeními po větších městech republiky. Derniéra dia-show o Austrálii bude v Praze v Kulturním domě Ládví v neděli 17. dubna od 15 a 19 hodin.

Jak dlouho trvá příprava takové výpravy? ⋌Petr Vaněk, Kraslice

Každá cesta si vyžaduje jinou dobu přípravy a potřebných rešerší. Nápad vyrazit do Austrálie byla velice spontánní záležitost - zrodil se na Havajských ostrovech: Seděli jsme na západním pobřeží ostrova Big Island na terase víkendového domku našich známých, pozorovali překrásný západ slunce, při kterém jsem si povzdechl: „Tam, co to slunce zapadá do Tichého oceánu, je to nejkrásnější potápění na světě. Tady na Havaji to bohužel nebylo ono!“ Schází korálový útes a vlny jdou přímo na pobřeží těchto vulkanických ostrovů. Obrátil jsem se na syna Jakuba a řekl jsem: „Co bys tomu řekl, kdybychom si příště vyrazili na australský Velký bariérový útes?“ „Ale určitě ne bez nás!“ bleskově se ohradily manželka s dcerou. A potápění bylo zlatým hřebem naší nově zrozené cesty.

Všechny zbylé otázky Leoš Šimánek rád zodpoví na svých diashow, které se konají v tomto týdnu v západních Čechách.