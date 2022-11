Zdroj: Jana Kopecká

Zakladatelé Brian Molko, který se představil v sukni, a Stefan Olsdal v kostýmu lehké děvy, během famózního devadesátiminutového vystoupení odehráli především skladby z posledního alba Never Let Me Go. Jako poslední zahráli převzatou hitovku od Kate Bush Running Up That Hill, která se stala v posledních měsících kultovní záležitostí, protože je jednou ze zásadních písní poslední série populárního seriálu Netflixu Stranger things. Placebo ji ale nahrálo dávno před tímto netflixovým trhákem. Atmosféra celého koncertu byla úžasná a fanoušci si ho řádně užili.

Kapela Placebo žádá, aby jejich fanoušci nepoužívali na koncertech mobilní telefony. Kdo v kotli vyndal mobil, ostraha ho ihned upozornila baterkou, aby nenarušoval vystoupení. Skupina si také nepřála v pražské hale žádné fotografy.