Dnes se organizátoři předhánějí v atraktivních tématech. Letos jednoznačně vede vzpomínka na významná desetiletí 20. století. Grandhotel Pupp tak už hostil minulý týden slavný Bál festival, jehož hlavním tématem byl letos Formanův muzikál Hair. Sobota 15. února bude tentokrát patřit sportovcům z Ostrovska, protože ve zdejším Kulturním domě se koná Ples sportovců, jehož součástí bude i slavnostní vyhlášení sportovce Ostrovska roku 2019. Jedná se o velmi oblíbenou akci, jejíž letošní podtitul nese název ze slavného filmu Hříšný tanec v hlavních rolích s Patrikem Swazyem a Jennifer Grey „Baby neseď v koutě“.

Všichni přítomní se tak budou moci naladit do doby 50. let, kterým vládla móda s puntíky a hlavně rokenrol. Akce začíná ve 20 hodin ve společenském sále. A na co se návštěvníci mohou těšit? Akci moderuje Luděk Holý, účinkují MD Company & Kateřina Bodláková a DJ Allen. Samozřejmě nebude chybět ani slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců a kdo vydrží do půlnoci, nepřijde ani o překvapení. Sportovní unie Karlovarska pak 3. dubna pořádá vyhlášení nejlepšího sportovce Karlových Varů a Karlovarska, která se koná tradičně v hotelu Ambassador, a i tato akce je spojená s Plesem sportovců.

Nadcházející víkend sice není příliš pestrý na kulturní akce v regionu, ale i tak si lidé vyberou. Ve Velké Hleďsebi oslaví například v sobotu 15. února masopust – v Moštárně je připravena od 9 hodin zabijačka z Odravy, gril a další dobroty. Průvod masek vyrazí od moštárny ve 14.30 ke KD Marion, kde se uskuteční soutěže o ceny, vyhodnocení nejhezčí masky, maškarní bál a také disko pro děti. Večer pak zábava pro dospělé. Hokejoví fanoušci si pak určitě nenechají ujít páteční zápas od 17:30, karlovarská Energie hostí šestý celek extraligové tabulky z Brna.