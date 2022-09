„Tento muzikál milujeme jak my herci, je to naše srdeční záležitost, tak diváci. Takřka každá jeho repríza byla vyprodaná,“ říká principálka Divadla Pluta Jindřiška Kikinčuková. My Fair Lady s Kamilou Kikinčukovou a Radkem Zimou v hlavních rolích otevírá novou sezonu, herci ho odehrají v pondělí 12. září. V dalších rolích diváci uvidí znovu Dalibora Tolaše jako Alfréda Doolittla a v roli plukovníka Pickeringa se znovu budou střídat Miloslav Krejsa a Bronislav Kotiš, který muzikál v Plutu režíroval.

Kamila Kikinčuková se do role květinářky Lízy Doolittlové vrací po mateřské dovolené, jako dvojnásobná matka se ale zatím k herectví nevrací na plný úvazek. „Troufla jsem si vzít My Fair Lady v Plutu a jedno představení v pražské Ypsilonce, víc zatím nechci. Zastávám heslo, že děti jsou malé jen jednou a nic mi čas s nimi nenahradí,“ říká matka čtyřletého Jindřicha a roční Marušky.

Představení mělo v Plutu premiéru v březnu 2017, hrálo se jen přibližně rok, pak přišla první mateřská dovolená hlavní představitelky. Muzikál z pera Fredericka Loeweho a Alana Jaye Lernera se do Pluta vrátil v září 2020, jenže pak přišla pandemie covidu, takže byly odehrány jen dvě reprízy. Nyní se tak vrací podruhé. „Máme tento muzikál hodně zažitý a text naskakoval naštěstí sám. Už se těším na publikum,“ říká představitelka květinářky Lízy. Její herecký partner Radek Zima se v roli profesora Higginse poprvé představil před čtrnácti lety v Ústí nad Labem. „Bylo to na velké scéně s orchestrem, baletem a podobně. Byla to jedna z mála rolí, u níž jsem si řekl, že bych ji chtěl hrát znovu. Tady v Plutu je to úplně něco jiného – bylo potřeba vyrovnat se s omezeným prostorem. Ale to, jak jsou vymyšlené davové scény a jak je využita stínohra, je geniální. Z nedostatku se stala obrovská přednost,“ nešetří chválou Radek Zima.

V roli jeho matky se znovu objeví členka činohry Divadla J. K. Tyla v Plzni Monika Švábová. Právě ona je jakýmsi spojovacím článkem mezi oběma aktuálními uvedeními – stejnou roli ztvárňuje i na Nové scéně. „V DJKT jsem 55 let a paní Higginsovou hraju už potřetí. Jednou v činoherní podobě – v Pygmalionu, pak v Plutu v muzikálu My Fair Lady a loni měl stejný titul premiéru v DJKT. Každá show je úplně jiná, nedají se vůbec srovnávat,“ říká Monika Švábová.

Že jsou oba muzikály rozdílné, potvrzuje i principálka Jindřiška Kikinčuková. „Spoléháme na blízkost diváka, bezprostřednost a větší prožitek,“ říká. Titul My Fair Lady bude v Plutu uváděn jen do konce června, pak na něj divadlu končí licence. „Bohužel se nepodařilo prodloužit termín – covid necovid. S představením plánujeme jezdit i na zájezdy, 29. září a pak znovu 3. listopadu vyrazíme do Františkových Lázní,“ dodává principálka s tím, že vstupenky na zahájení 12. září a další reprízy 25. a 26. září ještě zbývají.

Novinkou letošní sezony v Plutu je změna cen vstupenek. Zatímco dosud platilo jednotné vstupné v celém sále, od září jsou ceny stupňované podle toho, jak blízko k jevišti se divák nachází. V nové sezoně se vrací i řada dalších divácky oblíbených inscenací – např. Blbec k večeři s Pavlem Kikinčukem a Danielem Rousem, detektivní komedie Splašené nůžky nebo Horníčkův Slaměný klobouk. V listopadu se v Plutu koná jedenáctý ročník minifestivalu Hezky česky, jeho hosty budou například Iva Pazderková, Jan Čenský nebo Daniel Hůlka.