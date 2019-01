Proměny slaví pětačtyřicet let života

Karlovy Vary - Proměny není třeba fandům nijak zvláště představovat. Tuzemská pódia brázdí již 45 let a na svém kontě mají nespočet koncertů. Své výročí se chystají oslavit v sobotu 14. listopadu v karlovarském hudebním klubu Irská, a to jak se patří. Nebudou chybět zvláštní hosté a přítomní se mohou těšit na skladby, které od skupiny neslyšeli již pěknou řádku let.

Legendě karlovarské bigbítové scény to stále hraje naplno i po téměř půl století života. Přesvědčit se o tom můžete zítra. | Foto: Foto: Archiv kapely

Proměny vznikly 2. září roku 1970, a i když se v kapele za ty roky vystřídala řada hudebníků, v nezměněné sestavě hraje nyní již přes dvacet let. „Tímto večerem zavzpomínáme na doby, kdy se hrálo v karlovarském bigbítovém M klubu, tedy na šedesátá a sedmdesátá léta," uvedl frontman skupiny Míra ´Dědek´ Zábranský. Hosty slavnostního večera budou bývalí členové kapely. Mezi nimi nebude chybět kytarista a zpěvák Míla Froněk, který nyní funguje v kapele Bernard Blues Band, a zpěvák Onek Hoser, vystupující v současnosti s kapelou Greyhound. Dorazí také bubeník Milan Bačo, který hraje s rockovými kapelami napříč krajem. „Lidé tu v různých obměnách sestavy uslyší staré písně, které již nějakou dobu nehrajeme," dodal Dědek. V Irské vše vypukne s úderem dvacáté hodiny večer a vše je koncipováno jako přátelský večer diváků a párty kamarádů muzikantů. „Bude to vzpomínkou na stará rocková léta v Karlových Varech a na řadu zážitků. Třeba na veselé příhody, kdy nám pan Dorotík z hudebnin vyprávěl, že už pro nás na hranicích stojí dva vagony marshallů, stratocasterů, gibsonů, hammondek a bicích souprav Ludwig, ale že je k nám nechtějí pustit a podobně," zavzpomínal Zábranský. Členové Proměn hrají i v dalších bigbítových kapelách, jako jsou například Blackmoon či revivalové bandy Uriah Heep a Whitesnake revival.

Sestava Proměn: Karel Hrabák bicí Víťa Zábranský kytara, zpěv Franta Krofta basa, zpěv Míra Zábranský klávesy, zpěv

Autor: Zdeněk Hnízdil