KARLOVY VARY - V kině Panasonic se konala premiéra rockové pohádky Návrat cínové hole.

Autor rockové pohádky Dalibor Stach. | Foto: DENÍK/Silvie Risová

Když plánoval povoláním obchodník, Ostrovák Dalibor Stach natočit nezávislý (a to ve všech směrech) film Návrat cínové hole, počítal s rozpočtem kolem šesti set tisíc korun. Nakonec se jej povedlo natočit za sto padesát tisíc.



„Jde vlastně o film výrazně proložený muzikou, převážně regionálních kapel. Například frontman kapely Pestallozzi Petr Gardner ve filmu hraje krále,“ směje se Dalibor Stach.



Všichni herci jsou vlastně neherci a pocházejí z Krušnohoří, kde se také točily všechny exteriéry i interiérové záběry. I to je důvodem, proč je v podtitulu snímku název První krušnohorská rocková pohádka uvařená podle receptu pravé sekerové polévky.



Že nejde o konvenční snímek je zřejmé od prvních záběrů. Návrat cínové hole ale stojí za to vidět, je to čokoláda pro duši.