Loket – Koncert domácí legendy Jarka Nohavici je už téměř vyprodán!

Amfiteátr v Lokti. | Foto: Deník/Jiří Drozdík

Už dvanáctou sezonu bude v amfiteátru v Lokti slyšet skvělá hudba. Nabídka koncertů je každoročně velmi pestrá. V magickém místě pod hradem, kde v minulých letech vystupovali Blackmore´s Night, Jethro Tull, Alexandrovci, Omega, Saga, Suzanne Vega, Living Colour, Sweet, Slade, Alan Stivell či Black Country Communion a celá špička české a slovenské hudební scény, je to zkrátka již tradicí. V programu nebudou ani letos chybět vystoupení zahraničních hvězd. Naprostou žánrovou novinkou však bude letos v Lokti muzikál. Tím prvním a průlomovým je Robin Hood. Vstupenky na všechna představení v Lokti jsou již k dostání v obvyklých předprodejích v Karlovarském kraji, v e-shopech na webu VLNY music agency a na internetových portálech.

„Letos jsme skutečně zkusili program udělat co nejpestřejší. Jsem moc rád, že se nám to podařilo," říká Vladimír Suchan z pořadatelské VLNY music agency.

Prvním vrcholem sezony bude v pátek 15. června dvojkoncert britských legend Electric Light Orchestra (performed by Phil Bates) Ken Hensley. Kromě hitů globálních superhvězd ELO návštěvníci ocení hity Kena Hensleyho a jeho kapely Live Fire. Exčlen legendárních Uriah Heep určitě neopomene připomenou hity, které pro kapelu složil.

Na své si přijdou zástupy fanoušků hitmakera Mekyho Žbirky. Ten vystoupí ke svému albu se symfonickým orchestrem 29. června. Jeho hostem bude slovenská diva Katarína Knechtová. „Na koncert největších hitů už máme objednávky z Brna nebo až ze Slovenska. O Mekyho je obrovský zájem, koncert už je téměř vyprodán. Je to dáno i tím, že jde o jediný letošní open air koncert se symfoniky v ČR," vysvětluje pořadatel.

„Máme za sebou koncerty ve sportovních halách na Slovensku, divadelních a koncertních sálech v Čechách včetně pražského Obecního domu a Státní opery Praha. Musím ale říci, že hrát pod širým nebem se symfonickým orchestrem bude pro nás všechny v Lokti premiéra a také trochu dobrodružství. Přeji si hezké počasí. Do Lokte se těšíme," vzkazuje Meky Žbirka.

Červenec začne velkým třeskem! Do amfiteátru přijede Ian Anderson se svými Jethro Tull, kteří se sem po čtyřech letech vracejí. „I to je důkaz, že koncerty v Lokti jsou i pro cizí kapely atraktivní," připomíná Suchan.

Jedinečný živý koncert lídra Jethro Tull Iana Andersona v rámci světového „Thick As A Brick" Special Tour 2012 na podporu nového alba TAAB 2, které vyšlo 2. dubna 2012. Ian Anderson exkluzivně v Lokti koncertně představí obě alba – klasiku Jethro Tull „Thick As A Brick" z roku 1972 a novinkové album TAAB2 (2012) – v teatrální multimediální show. Na klasické hity Jethro Tull samozřejmě dojde také. Pro velký zájem o vstupenky jsme zřídili předprodej také v sousedním Německu. Vzhledem k tomu, že vstupenky v Německu na tuto show stojí od 38 do 62 EUR a že jedinečnost Lokte němečtí rockeři už dobře znají, lze předpokládat že naše německá předprodejní cena 33 EUR způsobí českým fanouškům, kteří se s nákupem vstupenek opozdí, trable," připomíná promotér.

Příznivci muzikálů budou mít šanci vidět tento žánr konečně i v Lokti pod širým nebem. Úspěšný muzikál Robin Hood uvede pražské Divadlo Kalich 6. a 7. července. „Jde o pilotní představení muzikálů tohoto divadla pod loketským hradem. Robin Hood nabídne všechny své hvězdy i originální rekvizity a kulisy. Věřím, že v příštím roce bude nabídka muzikálových titulů mnohem bohatší," nastíňuje Suchan.

„Muzikál, za kterým stojí tvůrčí tandem Ondřej Soukup – Gabriela Osvaldová a choreograf a režisér Ján Ďurovčík, se z Prahy stěhuje vůbec poprvé. Bude to pro nás novinka. Robin Hood je výpravná podívaná, převoz a instalace dekorací budou technicky náročné, aranžmá jednotlivých scén však samozřejmě přizpůsobíme prostředí jedinečného loketského amfiteátru. Již jsme si ho na místě prohlédli a proto vím, že přírodní divadlo na Ohři bude pro náš muzikál jedinečnou kulisou. Stačí málo a každý pocítí, že hrad za řekou je sídlem šerifa z Nottinghamu nebo obydlím krále Richarda Lví srdce právě se vracejícího z křížové výpravy," popouští uzdu své obrazotvornosti šéf pražského Divadla Kalich Michal Kocourek.

Lidé se v Lokti mohou těšit také na rockové kapely Harlej, Alkehol, Škwor, Vítkovo kvarteto nebo i na polské legendy SBB. Dále sezona nabídne exkluzivní koncert Čechomoru se Smíchovskou komorní filharmonií. 13. července zde po deseti letech ožije nejúspěšnější čechomorské album Proměny, které katapultovalo kapelu mezi českou hudební elitu. „Do amfiteátru se také po více než dvanácti letech vrátí Jarek Nohavica. Písničkářskou legendu přivítáme v amfiteátru 10. srpna. Moc se na tento koncert těším. Na trhu je už jen pár posledních vstupenek," uzavírá promotér Vladimír Suchan.

Koncerty v Lokti

9. 6. Support Lesbiens + Wohnout + Eddie Stoilow + Grande Tete + další

15. 6. Electric Light Orchestra (ENG) + Ken Hensley & Live Fire (ENG) Britské legendy…

29. 6. Miro Žbirka: Symphonic Album – Live in Loket (host Katarína Knechtová)

4. 7. Ian Anderson´s „Thick As A Brick" Special Tour 2012 (ENG)

6. + 7. 7. Robin Hood – muzikál pražského Divadla Kalich

13. 7. Čechomor a filharmonie – projekt Proměny po 10 letech

27. 7. SBB (PL) + Vítkovo kvarteto

3. 8. Škwor

10. 8. Jaromír Nohavica, host Robert Kuśmierskiśmierski

18. 8. Alkehol + Harlej