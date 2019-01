Karlovarský kraj – Amatérské kapely v Karlovarském kraji začínají bojovat v již sedmém ročníku hitparády Karlovarské rockové mapy, která hledá nadějné amatérské skupiny.

Pořadatel Hitparády KVRM Eduard Bartůšek.

V úvodním 1. kole soutěže, která se letos opět uskuteční za podpory Karlovarského kraje, se představí vítěz divácké soutěže z minulého ročníku All for 69 z Toužimi společně s hudební skupinou A.K.Hlušek a Image z Ostrova a Breakdown of hate z Horního Slavkova. „Hlasování v 1.kole začalo již 1. dubna a fanoušci mohou hlasovat až do 25. dubna na sociální síti Facebook Karlovarské rockové mapy,“ sdělil pořadatel hitparády, muzikant Eduard Bartůšek, s tím, že v letošním ročníku se odprezentuje opět 15 hudebních skupin z celého kraje.

„Vítězové základních kol postoupí do semifinálového kola, které se bude konat od 1. do 25.října. Kapely, které se umístí v základních kolech na druhém místě, postupují do čtvrtfinále. To se bude konat od 1. do 25.září. Vítěz čtvrtfinálového kola doplní semifinálovou pětici. První čtyři kapely ze semifinále postupují do živého finále, jež proběhne 24.listopadu v kinokavárně Alfa v Sokolově,“ popsal Bartůšek průběh soutěže.

Porota složená z muzikantů a pořadatelů z Karlovarského kraje v živém finále rozhodne o celkovém vítězi soutěže. „Vítězná hudební skupina natočí singl ve studiu Ex Avik v Plzni a vlastní hudební videoklip u společnosti Art Media z Plzně. Vítěz navíc získá možnost prezentovat svou tvorbu v přírodním amfiteátru pod hradem Loket v rámci letních koncertů pořadatelské agentury Vlny, na festivale Rock Beach Sokolov nebo třeba absolvuje rozhovor pro Český rozhlas Karlovy Vary a na internetových stránkách Karlovarské rockové mapy. Vítěz divácké soutěže natočí singl ve studiu HD,“ doplnil.