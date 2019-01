Ostrov - Nová tradice v Ostrově je na spadnutí. Ostrovští středoškoláci totiž na květen chystají první ročník majálesu, ale i studentský ples, ze kterého by měl odejít historicky první král a královna majálesu.

Wohnouti to umí pořádně rozpálit. | Foto: Deník

„Jezdím často do Prahy, a tak vnímám, jaké oslavy s sebou majáles přináší. Tak jsme si řekli, proč bychom ho nemohli udělat pro naše středoškoláky," popsala vznik nápadu Ilona Hálová, která přípravy koordinuje.

Na realizaci pracují kromě domu kultury i studenti gymnázia a střední průmyslové školy. „Ti si vytvořili štáby, se kterými máme každých 14 dní schůzku, na kterých řešíme podrobnosti," vysvětlila organizační stránku věci Hálová.

Samotní studenti si mezi sebou udělali anketu, ze které vzešlo, jaké kapely by měly dorazit do zámeckého parku, kde se bude 23. května majáles konat. „Mohu prozradit, že se jedná o kapely Wohnout a Rybičky 48. S těmito kapelami jsme jednali my, ty ostatní, regionální, vyřizovaly právě studentské štáby," uvedla Hálová. Krom majálesu se chystá v Ostrově další novinka, která s ním však úzce souvisí. „V letošním roce bude poprvé pořádán studentský ples, ze kterého by měl vzejít král a královna majálesu," dodala Hálová. S průvodem, který k majálesu neodmyslitelně patří, to však tak slavné není. „Navrhovala jsem ho, ale nakonec se asi konat nebude," komentovala celou situaci koordinátorka z ostrovského domu kultury.

Pokud tedy máte rádi kvalitní muziku českých kapel a spousty usměvavých mladých tváří, zaškrtněte si v kalendáři datum 23. května. Vše vypukne od 15 hodin v zámeckém parku. Koncert zahájí skupina After Party Band, druhá bude skupina Chiomara, jako třetí vystoupí Wohnouti, po nich to bude skupina Ben Dover a závěr bude patřit Rybičkám 48. Vstupné je 200 korun v předprodeji a 250 v den konání akce.