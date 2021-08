Kromě už avizovaného herce Ethana Hawkeho a Johnnyho Deppa přijede i britský sir Michael Caine.

Michael Caine. | Foto: ČTK/ABACA

Ethan Hawke, Johnny Depp či Michael Caine. To jsou zatím oznámené zahraniční herecké hvězdy, které navštíví letošní Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Jejich herecká dráha je excelentní, mohou se pyšnit Oscary a dalšími filmovými oceněními. A to je zárukou, že filmy, které na MFF představí, rozhodně budou stát za to. Stejně jako čeští herci, mezi něž rozhodně patří Jan Svěrák, který převezme cenu prezidenta MFF Jiřího Bartošky. Festival si nenechá například ujít ani výtvarník Petr Sís, o němž film nově natočil jeho bratr David. Přestože se zdálo, že letošní filmová přehlídka bude v režii covidu, organizátorům se podařilo tuto hrozbu, a to hlavně přísnými hygienickými pravidly, zatím odvrátit. Připravili pestrý výběr filmů i řadu doprovodných akcí. Britský herec Michael Caine převezme na letošním MFF Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světovému filmu. Za šedesátiletou kariéru ztvárnil desítky rolí, mezi nimi například „pomocníka“ Alfreda v trilogii Batman. V roce 1987 získal prvního Oscara za výkon ve vedlejší roli ve filmu Woodyho Allena Hana a její sestry. V roce 2000 byl Oscarem oceněn podruhé, tentokráte za úlohu v adaptaci literárního bestselleru Johna Irvinga Pravidla moštárny.