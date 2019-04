Karlovy Vary - Mirka Nováková je zpěvačka, performerka, písničkářka a vokální trenérka z České republiky.

Mirka Novak | Foto: Archiv

Pravidelně navštěvovala Spojené státy americké, aby pokračovala ve své hudební kariéře. Vyšla do „jazzové mecky“ v New Orleans, Austinu TX a Washingtonu DC, kde hrála s uznávanými hudebníky. Při cestování po světě, při hledání hudby a osobní interpretace přináší Mirka Nováková na scénu jedinečný soucitný hlas a současný zvuk kořeněný drážkou. Nyní zahraje i vám za doprovodu Ivan Audes tria, a to 19. dubna od 20:30 v Clubu hotelu Imperial v Karlových Varech.