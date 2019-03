Karlovy Vary – Pohádka Princezna na hrášku je plná písniček a překvapení.

V karlovarském divadle zahrají pohádku o Princezně na hrášku. | Foto: KMD

Pojednává o třech sudičkách, které vymění prince Kvída a princeznu Evelínu za děti sluhů, a tím způsobí celou řadu zmatků. Král neví, že princ je vlastně myslivecký synek, a sluha Ondřej, že je jeho syn. A když do zámku přijde ještě komorná Terezka, která je vyměněná princezna, zmatky vrcholí. Díky dvěma drakům, Žofce a Ludvovi, malému zelenému hrášku a knížce pana Andersena nakonec všechno dopadne… jak? Tak to se dozvíte, jen když přijdete 17. března od 15 hodin do Karlovarského městského divadla. Vstupné je 80 – 100 korun.