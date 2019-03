Tomáš Kočko je zpěvák, hudebník a autor, který se svou kapelou Orchestr zhudebňuje poesii básníka píšícího v dialektu beskydských horalů Ladislava Nezdařila. A míří ještě dál.

Husovka | Foto: DENÍK/Archiv

Moravskou lidovou hudbu uvádí do nových, často šokujících souvislostí. Po 5 letech se vrací do Husovky, mezitím navíc vydali dvě nová alba, tak se máte 15. března od 19:30 na co těšit.