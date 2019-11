Těsně před koncem je narozeninové turné kapely J. A. R. , která byla založena 17. listopadu 1989. Její předposlední zastávkou budou v pátek Karlovy Vary, konkrétně zdejší Lidový dům.

Kapela J.A.R oslaví v Karlových Varech narozeniny. | Foto: Deník / Roman Kořinek

„Za tak dlouhou dobu jako je třicet let dokážete třeba oběhnout celý svět, dojet na kole na Měsíc anebo poskládat tunu not, které pak spolu s nekompromisně originálními texty vytvoří legendární písně se zaručeně ozdravnými účinky,“ říká pořadatel akce Vladimír Suchan . Dodává, že hoši z J.A.R. si kdysi místo sportu zvolili písně, což byl vskutku chytrý tah. „Zvlášť, když si uvědomíte, že většina světa kolem buď zmírá nudou nebo je naopak úplně šílená. Pojďte s nimi v burácejícím tanečním rytmu oslavit 30 let sametu,“ zve Suchan s tím, že se zcela jistě bude jednat o velmi divoký večírek. Po koncertě, který začíná ve 21 hodin je připravena afterparty DJ Vrtulníka Michaela V.