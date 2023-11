Už 57. ročník Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka se uskuteční v Karlových Varech, a to ve dnech 3. až 10. listopadu. Pořádá jej Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka a jeho ředitel Alois Ježek hovoří o začátcích soutěže i o tom, jak se rozrostla.

Alois Ježek | Foto: Deník / Roman Kořinek

Co bylo podnětem realizovat v Karlových Varech pěveckou soutěž?

Soutěž vznikla v roce 1966. V této době neměli mladí pěvci po studiích téměř žádnou příležitost prezentovat to, čemu se na konzervatořích a akademiích naučili. V operních scénách museli tito mladí pěvci čekat na příležitost a zaměstnání do doby, než někdo starší odešel do důchodu. Proto myšlenka soutěže byla na tuto dobu odvážná a málokdo předpokládal, že se nám to zdaří, Tým, který s tímto nápadem přišel, byli karlovarští iniciátoři a s nimi rektorka AMU Marie Budíková Jeremiášová a profesor Karel Leis z pražské konzervatoře, kterou jsem předtím absolvoval a většina profesorů pěveckého oddělení byli mými přáteli.

Díky osobnostem tehdejšího uměleckého světa, ale i sympatizantům jako byli PhDr. Václav Holzknecht, vnuk slavného skladatele Antonín Dvořák III, ředitelé rozhlasu, Supraphonu, Dvořákova muzea, ale i v Karlových Varech např. Karel Nejdl, PhDr. Zdeněk Pachovský, ředitelé sklárny MOSER, Živnobanky, GH Pupp a další.

Alois JežekZdroj: Deník / Roman Kořinek

Jak dopadly první ročníky soutěže a co rozhodlo, že se stalo důležitou součástí nejen města, ale i národa?

První ročníky byly velmi skromné. Zúčastňovalo se jich okolo 20 až 50 pěvců z mnoha zemí Evropy, neboť soutěž byla vyhlášena jako národní soutěž s mezinárodní účastí. Skromné byly i přihlašovací taxy a ceny. Například přihlašovací taxa činila 30 korun. Za 1. místo získal vítěz 2000 korun, za 2. místo 1000 korun a za 3. místo 500 korun. V současné době je přihlašovací taxa rozdílná podle kategorie a je pro české účastníky ve výši 2500 až 5000 korun. Ceny podle kategorie jsou v rozmezí od 3000 do 25000 korun. Prvními vítězi od roku 1966 se mimo jiné stali Magdaléna Hajóssyová, později vynikající sólistka berlínské Státní opery, Marie Dřízgová, Jaromír Vavruška, Edita Gruberová, Jozef Ábel a další. Soutěž se od 4. ročníku v roce 1969 po vítězství Gabriely Běňačkové osamostatnila a již se nekonala v rámci Dvořákova karlovarského podzimu, ale jako pěvecká soutěž Antonína Dvořáka s mezinárodní účastí v různých měsících roku podle času a vývoje. Od roku 1971 do roku 1990 se soutěž konala každoročně s velkou autoritou ministerstva školství a kultury, ale stále jako soutěž pro studenty uměleckých škol ve dvou kategoriích do 28 let.

Kdy se tedy stala soutěž mezinárodní a ve kterých uměleckých interpretacích se to projevilo?

V roce 1991 v nově transformovaném kulturním centru Amethyst v Karlových Varech se soutěž proměnila na tříkolovou s kategoriemi A a B, později od roku 2005 jako OPERA a JUNIOR, 3. kolem interpretací árie s orchestrem s věkovou hranicí do 35 let. V roce 1996 se opět rozšířila o kategorii PÍSEŇ a v posledních deseti letech o kategorii OPERNÍ NADĚJE pro ty nejmladší od 16 do 20 let.

Aberg: sídlo ruských zájmů, ale i místo, kde 22 let žije matka představená sama

Jaké osobnosti byly v průběhu let v odborných porotách?

V prvních letech soutěže dominovala Marie Budíková – Jeremiášová, Vlasta Linhartová, Josef Hercl, Walter Berry, Jaroslav Horáček nebo Mária Smutná – Vlková. Po roce 2000 se lidé setkávali především s Peterem Dvorským, Evou Randovou, Gabrielou Beňačkovou, Andrejem Kucharským, Zdeňkem Šmukařem, Brigitou Šulcovou, Jürgenem Hartfielem a dalšími.

Kdo zmíněné 3. kolo, které je mezi pěveckými soutěžemi v Evropě výjimečné, diriguje?

Jsou to dirigenti, kteří svojí osobností působí inspirativně na mladé pěvce, z nichž někteří stojí v době soutěže před orchestrem poprvé v životě. Byli to především Josef Chaloupka, František Drs a nyní je to dirigent plzeňské opery a Národního divadla v Praze, Jiří Štrunc.

Kdo a kolik pěvců z kterých zemí přijede na letošní soutěž? Kdo je bude hodnotit a kdo je garantem finančního zabezpečení soutěže?

Přijede 74 pěvců z 15 zemí světa, nejvíce samozřejmě z České republiky, Slovenska, Polska a Německa, ale také z Ukrajiny, Japonska, Itálie nebo USA. Hodnotit je bude porota ve složení Peter Dvorský, Gabriela Beňačková, ředitelé operních divadel Martin Otava a Jiří Nekvasil, Ital Antonio Carangelo, profesorky zpěvu Magdaléna Hajóssyová a Daniela Štěpánová Šimůnková, profesor Zdeněk Šmukař.

Adam Plachetka v Karlových Varech

Soutěž má i tzv. Malou porotu pro kategorii OPERNÍ NADĚJE, kde v porotě jsou profesorky zpěvu z českých a moravských konzervatoří.

Finančním garantem soutěže je Město Karlovy Vary, Karlovarský kraj, ministerstvo kultury, ale také Antonín Dvořák IV., pravnuk skladatele, Antonio Carangelo, PhDr. Jozef Bandžak, MUDr. Václav Janovský, Magdaléna Hajóssyová a další osobnosti společenského života.

Kde se soutěž koná a kam můžeme pozvat zájemce o operní zpěv a Dvořákovou soutěž?

Soutěž se tradičně koná v Alžbětiných Lázních od pátku 3. listopadu do středy 8. listopadu. A v Karlovarském městském divadle probíhá ve čtvrtek 9. listopadu Finále ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem a dirigentem Jiřím Štruncem v kategoriích OPERA a JUNIOR s ceremoniálem předávání cen a v pátek 10. listopadu závěrečný koncert, po kterém následuje závěrečné setkání v hotelu Kriváň.