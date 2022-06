Jitřní záře. Drsný příběh dítěte ze Šumavy byl inspirací filmařům

Zatímco Ada žije v pokoře, její sestra Lena chce víc. Když se jednoho rána ztratí z chalupy, je nasnadě, co se stalo. Nedaleko jeskyně se najde vzácný rubín, dívka nikde, zato lesem se prohání vlčice. Divák má jasno, většina pohádkových postav ale dál tápe. Do toho zemře místní panovník a protože nerozhodl, který ze synů se ujme vlády, vloží se do hry chladná macecha. Kdo zabije vlčici a přinese na hrad její kůži, získá korunu.

Mělo by jít o lítý lov a princům o krk, stěží tomu ale věřit, když šelma vyhlíží poněkud vychrtle a krotce… Mezi tím vším se dočkáme řady nesourodě poskládaných motivů opsaných z jiných pohádek – prince honícího ve sněhu Adu, neb mu překazila lov kuší, bloudění ve skalách, nedostatku soli v zemi, pýchy a chamtivosti zlé královny a tak dále.

Zdroj: Youtube

Pohádka si žádá čistý žánr, jasné archetypy a přehledné vyprávění. V Zakleté jeskyni se ale mísí kdeco a kdekdo, jako by autorka chtěla navršit do jednoho filmu co nejvíce oblíbených motivů a vděčných scén. Skanzenové lokace a zánovní kožešiny na hercích budí groteskní vzpomínku na televizní Osadu havranů. Leniny hojivé masti a léčba prince, jehož nehodný bratr shodil ze srázu do jezera, i bloumání labyrintem skal s pochodněmi působí zase jako výjevy z Vinnetoua. Rozpačitému dojmu nepomáhá ani předabování slovenských herců, které sledování pohádky ruší.

Herecké výkony jsou vzhledem k zmíněnému mixu průměrné, jediná figura, která má drajv, je démonický Oplan Karla Dobrého.

Prachař hledá chlapství, Krajčo se Švehlíkem sny. V Česku vznikají nové filmy

V jednom ale naštěstí pohádka neselhává – díky velkorysému výběru lokací nabízí působivé obrazové kulisy. Je vskutku na co se dívat - od Súlovských skal a opálových dolů v Červenici, až po lom v Malé Americe a hrad Pernštejn. Nenároční diváci možná právě díky nim leccos filmu odpustí. Koneckonců, pyšní se napravili a zlo bylo potrestáno. Ale kdoví – možná bude pro dětské publikum tenhle koktejl přece jen moc silný.