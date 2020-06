Doma ve Varech je to teď složité. Od té doby co začala karanténa, zmizeli turisté. Byl jsem jen doma, snažil se moc nejíst a trávil čas u televize. Peníze nebyly. Dluhy teď budu muset pomalu splácet. Také zrušili Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, takže to bude ještě náročné období. Minulý rok jsem během něj vydržel i do osmi do večera, každá hodina byla znát. Bylo to stejné, jako když teď stojím tři dny.

Zdroj: Deník / Redakce