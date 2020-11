Na Hřebečné žiji od roku 2010, kde jsme s rodiči koupili chalupu. Jsou již v důchodovém věku, a tak na stáří chtěli někam do klidu, a to nejlépe do hor a konečně ven z města, přesněji z Prahy. Měli jsme vybraných několik lokalit - Krkonoše, Podkrkonoší a mnoho dalších. Nakonec se objevila chaloupka na Hřebečné, pro mě jako jeskyňáře, trampa, geologa a fotografa jasná volba. Krušné hory jsou pokladem jak na minerály, technické památky, tak i na podzemí a staré doly na barevné kovy a uran. Měl jsem takovou vizi udělat na Hřebečné prohlídkový důl, což se po úsilí několika lidí z řad našeho hornického spolku podařilo. Nechci se chlubit, ale jsem spoluzakladatelem Spolku přátel dolu sv.Mauritius. Samozřejmě nešlo by to bez tehdejšího vedení města Abertamy. Dnes je důl Mauritius již pár let přístupný pro širokou veřejnost.

Zdroj: Deník / Redakce