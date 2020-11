Co považuji za největší úspěch? Asi to, že už desátou sezónu spolupracuji s týmem HC Energie Karlovy Vary. Pamatuji si jako by to bylo včera, jak jsem se bála po první sezoně, zda budu s týmem spolupracovat i další rok. Letos jsem měla možnost nafotit ročenku a různé promo fotky týmu, což bylo fantastické. Díky těm rokům na stadionu, je při focení skvělá uvolněná a přátelská atmosféra, protože se s hráči dobře známe. Měla jsem možnost se potkat s Jaromírem Jágrem nebo Dominikem Haškem, fotit hráče, co působili v NHL, fotila jsem i pro klub HC Slavia Praha nebo zápas národního týmu. Odměnou mi je vidět své fotky na plakátech, billboardech a sociálních sítích hráčů. Nevěřila bych, že se mi kdy poštěstí, aby mě lidé venku zastavili a pochválili mou práci. To si potom říkám, že ty roky, co jsem ve škole o přestávkách upravovala fotky ze svateb a poté jela hned fotit zápas, stály za to.

