Hudbě se věnuji odmalička. Zpívat jsem začala v pěti letech a ve třinácti napsala své první texty. Nakonec jsem se sama rozhodla naučit hrát na kytaru, a tak jsem vyrazila do hudebnin a koupila si tu nejhezčí, co tam měli. O kytarách jsem tehdy sice nevěděla vůbec nic, i přes to jsem však nedala na radu pána, co mi ji prodával.

