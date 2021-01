Zdroj: Deník / Redakce

Letos je to šest let, kdy téměř každý den, víkendy nevíkendy, usedám k šicím strojům. Vymýšlím, inovuji střihy, vybírám ty nejlepší a nejkvalitnější materiály, komunikuji se zákaznicemi. Když nepracuji rukama, pracuje moje hlava. I v noci. Protože stále přemýšlím, co a jak vylepšit a s čím novým přijít. Někdy je to náročné, ale tato práce mě opravdu naplňuje. Proto jsem zvažovala výrobu rozšířit, na čemž jsem už pracovala. Osud tomu chtěl, že můj osobní život narušil všechny plány. Dneska opět pracuji na všem sama a nakonec jsem ráda. Jsem ráda, že každý produkt projde pečlivě pod mýma rukama, jsem detailista. Co je pro mě nejvíc při mé práci, že mohu podle potřeby trávit čas se svou rodinou. Což je pro mě důležité hlavně v dnešní nepřehledné době. Za svůj největší úspěch považuji to, že z počáteční vize vznikla práce, díky které jsem zvládla těžké období, kdy jsem si mohla dovolit odejít z nefunkčního vztahu a postarat se o své tři dcery. Zvládly jsme to téměř od nuly, z nového místa, kde jsme první noci prospaly mezi holými zdmi na karimatkách ve spacácích. Ale byly jsme šťastné.