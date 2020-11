A co považuji za jeden ze svých floristických vrcholů? Měla jsem možnost dělat květinovou výzdobu pro hotel Thermal, když se konal Mezinárodní filmový festival. To byla pouze kapička v moři. Filmový festival organizují agentury, které mají na výzdobu jiné mistry. Já jsem byla jen malinkou součástí, kde jsem zdobila několik míst. Ale stejně to byl hezký pocit, to nepopírám. No a jak jsem se tam dostala? Bylo to na doporučení člověka, který v Thermalu pracuje a následně se nám povedlo navázat spolupráci, která stále trvá. To, že letos festival nebyl, mě moc mrzí. Moc jsem se na něj těšila. Za svou kariéru jsem měla možnost připravovat květiny pro různé lidi. Například pro Evu Zaoralovou, nebo naposledy kytici pro Lucii Bílou, která měla v Thermalu Vánoční koncert. Jsou to moje malé úspěchy, mimo hranice Perninku. (leč)

