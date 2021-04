Na otázku, co to obnáší starat se o koně, se těžko odpovídá. Je to velmi zákeřná otázka, hodna slohové či dokonce diplomové práce.

Nicméně… Díky svým rodičům mám pro své dvě kobyly 2 hektary svého vlastního pozemku, což je tak akorát pro dva koně. Jistě je mnohem snazší si koně koupit a ustájit v nějaké větší komerční stáji, ale na druhou stranu je to samozřejmě mnohem víc finančně náročné.

Co se týče krmení, tak se senem je v posledních pár letech docela problém. Když jsem si koně pořídila v roce 2015, stál mě balík sena pouhých 350 Kč (s tím, že jsme si je naložili na louce a sami odvezli). Což je prostě nádherná cena. Průměr těchto balíků si nepamatuji, ale mohly to být ty větší - 140 až 150 cm. Bohužel, jakmile se začalo mediálně v posledních přibližně 3 letech řešit sucho, začali zemědělci hodně zvedat ceny. Ani si nemyslím, že by to bylo příliš oprávněné (když nebudu počítat inflaci). První senoseč je prakticky hrazená z dotací, takže výtěžek z balíku je téměř celý zisk. Jenže lidé začali v té době plašit a na honem shánět sena. Bylo jim jedno, kolik balík stojí, hlavně že ho mají – je přece sucho, seno nebude! No, a to spustilo vlnu zdražování, kdy se cena takového balíku, který tehdy byl za 350,-, dnes nechá vyšplhat klidně na 1 200,- a někde i 1 500 korun, když to přeženu. Vloni jsem měla docela štěstí a sehnala balík za 800 Kč, ale i tak je to obří nárůst oproti prvním dvěma rokům. Takových balíků musím koupit na rok minimálně 20. Jelikož jsem ale zodpovědný majitel, který chce dopřál těm svým chlupatým potvorám to nejlepší, většinou jich mám v zásobě asi 30.

Jeden rok jsem měla takový hloupý nápad zkusit si udělat trochu sena ručně … No, řekněme, že bez techniky to v dnešním uspěchaném světě příliš reálné není. Bylo to velmi časově i fyzicky náročné.

Koně jsem chtěla už od malička. Občas mě rodiče vzali se povozit na farmu. Všechno, co mělo čtyři nohy, mě od malička přitahovalo a chtěla jsem si na to pokusit sednout a jezdit.Zdroj: Deník/ Redakce