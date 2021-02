Od základní školy se znám s mojí manželkou. Oženil jsem se s ní v roce 1985 a jsme stále spolu. Na konci srpna to bude už 36 let. Myslím, že každý opravdový fanda našeho sportu ji zná. Je nedílnou součástí teamu a nechyběla zatím ani na jedné soutěži, které jsem se účastnil já nebo náš syn, a je nejhlasitějším fandou v hledišti. Dále mám dceru Veroniku, která se provdala do Spojených států a nedávno nás podarovala druhým vnoučetem Magdalénkou a starší Scarlett. Je trenérkou plavání. Syna Michala, kterému je třiatřicet let, nemusím sportovní veřejnosti moc představovat. Je to sportovec a mistr ČR v kulturistice do 90 kg. Můj syn mi jednou udělal obrovskou radost, a to tím, že mi řekl: “Přesně vím, jak chci v 50 letech vypadat, tati.”

Trénuji šest dní v týdnu, vynechávám sobotu.Zdroj: Deník / Redakce