Pro Pavlínu je pak největším úspěchem a motivací, když vidí změnu. „Zoufalý, bezradný páníček dovlaje na první hodinu za svým psem, který si dělá, co chce. Postupně si vysvětlíme a ukážeme, jak nastavit pravidla, motivovat, učit psa nové povely atd. Najednou přijde člověk, který vede šťastného psa. Většina zákazníků tvrdí, že je to náročnější pro ně než pro psa, a mají pravdu,“ vysvětluje Pavlína a jedním dechem dodává: „Každý musí udělat jinak velký kus práce, ale když se chce a k tomu se ví jak, jde to. Ideální je samozřejmě začít od štěňátka a hned správně, ne každý ale má tu možnost, třeba když si vezme psa z útulku. I tam platí, čím dřív po příchodu do rodiny začne správné vedení, tím líp.“

Pavlína Málková: Cvičíme psy, aby z nich byli sebevědomí a ovladatelní parťáciZdroj: Deník / Redakce