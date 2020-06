Není to stereotypní práce. Co zakázka, to jiný výrobek. Na to jsme specializovaní, proto to člověk studuje a moc nás není. V kraji bych to odhadoval jen na pár jednotlivců. Společně s kolegou můžeme vděčit naší rodinné tradici, která nám dala dobrý základ. Já jsem začínal už od roku 1999 a práce mě zatím opravdu baví. Procestoval jsem spoustu států, pracovně jsem byl v USA nebo třeba Rakousku. Nakonec jsem se ale rozhodl vrátit zpět a tvořit zde.

Zdroj: Deník / Redakce

DOMINIK HRON