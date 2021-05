Pro snazší ošetřování klientů a pro jejich pohodlí, a to v rámci komplexnosti poskytované péče, zapůjčíme kompenzační a podpůrné pomůcky. Jedná se například o invalidní vozíky, pojízdné i pevné toaletní židle k lůžku, různé druhy chodítek, sedačky na vanu, nástavce na WC, moderní dřevěná nemocniční lůžka s hrazdičkou a elektrickým ovládáním, dále berle, francouzské hole a jiné pomůcky. Tyto pomůcky zapůjčujeme nejen našim klientům, ale i všem zájemcům, kteří je v aktuální situaci potřebují. Naše služby poskytujeme v Karlových Varech a jeho městských částech, dále pak v nejbližším okolí města od Jenišova až například po Vojkovice a Jakubov.

Pokud by chtěl někdo nastoupit k nám do firmy a nemá žádné zkušenosti, tak je ideální si danou práci nejprve někde vyzkoušet. Ideální je v nějakém pobytovém zařízení. Jinými slovy u lůžka některého klienta. Následně je pak nutné, aby daný zájemce o naši práci podstoupil povinný kurz, a to do osmnácti měsíců od svého nástupu do zaměstnání.

Kdybych měla popsat svůj osobní cíl do budoucna, tak musím říct, že mým přáním je maximální spokojenost klienta. Dále pak neomezovat služby z důvodu nedostatku financí. Někdy bohužel dochází k omezování státních dotací. Dále je mým cílem mít maximálně spokojený, ale i kvalitní personál.

Klasická terénní pečovatelská služba Michaely Bečkové pomáhá klientům, o které se stará 13 zaměstnanců.Zdroj: Deník/ Redakce