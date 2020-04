U Městské policie v Ostrově jsem od ledna 2019. Předtím jsem přes patnáct let sloužil u Policie ČR. Zatím mě to baví, je to krásná policejní práce, a to mi maximálně vyhovuje. Ačkoliv jsem pracoval také u strážníků v Sokolově, nedá se to úplně srovnávat. Každé město je něčím specifické a ve výsledku jsou to vždy jiné zkušenosti.