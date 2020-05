Kanál CESTOVATEL by nikdy nevznikl bez pandemie. Viděl jsem před sebou témata, která se nabízejí a rozhodl se konečně začít. Nebyl to vůbec jednoduchý krok, stálo mě to hodně sil, obzvláště první video. V současné době cítím, že kanál má budoucnost a mohl by fungovat. Vše záleží jen na tom, zdali se to bude lidem líbit a zdali mě budou sledovat. To se mi na tom také líbí. To, jak můžu servírovat čerstvé informace, propojit to rovnou s podnikem, co potřebuje pomoct a každý může pod video napsat svůj názor, radu, kontakt, prostě cokoli.